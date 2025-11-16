ברוך דיין האמת: בארה"ב נפטר לבית עולמו הגה"ח ר' ברוך שלום כהן ז"ל, משפיע בקהילת חב"ד בניו הייבן - קונטיקט, והוא בן 90 בפטירתו בשיבה טובה, עטור במעשים טובים.

המנוח ז"ל נולד ביום כ"ב באב תרצ"ד לאביו, החסיד הנודע הרב מיכאל יהודה אריה לייב כהן בחרקוב שברוסיה. בה' אלול תרצ"ו עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב.

בצעירותו למד בתלמוד תורה 'בני תמימים' בתל אביב ולאחר מכן בישיבת 'אחי תמימים' בתל אביב, שעברה בשנת תשי"א ללוד, עד לשנת תשי"ז. באותה תקופה היה מארגן התוועדויות בישיבת "בני עקיבא" בכפר הרא"ה, ולבחורים יוצאי תימן בישיבה בלוד, וזכה לקבל על כך את מענה הרבי מלויבאוויטש זי"ע: "אשרי חלקו שזכה ורואה פירות בהשפעתו במשך ההתוועדויות שסידר".

בי' בשבט תשי"ז נסע לרבו, הרבי מלויבאוויטש זי"ע, להסתופף בצילו, ונשאר ללמוד שם בישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית - 770. גדול ורב הייתה זכותו כאשר היה מלווה פעמים רבות את רבו למעון קודשו. כן עסק באותה תקופה בהקלדת שיחותיו של רבו והוצאתם לאור עולם תחת השם "תוכן עניינים בדא"ח לחזור בהבתי כנסיות". היה אחראי גם לאסיפת כספי המעמדות מהבחורים והבאתם למזכירות.

בשנת תש"כ עבר להתגורר ב'ניו הייבן' והחל לשמש כשוחט. בכ"ז אלול תשכ"א נישא לרעייתו, בתו של ר' ישראל דריבין בנו של הרב קלונימוס קלמן דריבין. לאחר נישואיו המשיך להתגורר ב'ניו הייבן', והחל לעבוד במפעל הפלסטיק של משפחת דייטש במקום. לאחר שהחלה להתפרסם פעילות טנקי המצוות של חב"ד, שכר הרב כהן "טנק" משלו שעמו היה מסתובב באזור ומקרב עמו יהודים רבים לתורה והמצוות.

עם התרחבות והתבססות קהילת חב"ד בניו הייבן, החל לשמש כמשפיע הקהילה והיה דמות חסידית שהשפיעה רבות על משפחות החסידים במקום.

אמש, בצאת השבת נגדע שירת חייו, ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו עטור במעשים טובים ובמנהגי חסידות, על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.