ערב חג הסוכות, הרב חיים פוקס מתארח באולפן 'כיכר השבת' לתכנית מיוחדת בהגשת יוסי עבדו לשיחה מעשית ומעמיקה על כוח הסוכה, סודות ארבעת המינים והנהגות ליום הראשון עם האושפיזין אברהם.

נלמד איך בונים סוכה שמאירה את הבית, מה המשמעות החינוכית של קניית ארבעת המינים עם הילדים, אילו שימושים מסורתיים נשמרים ממה שנותר מהמצווה, ואיך הופכים את הסוכה למוקד של חסד, שמירה ושלום.

חג הסוכות בפתח, ואנו רוצים להיכנס לחג כשהלב פתוח לקבלת שפע קדושה משבעת האושפיזין, עילאין קדישין. באולפן הרב חיים פוקס, להכנה רוחנית ומעשית לחג וליום הראשון – אושפיזין אברהם.

הרב חיים פוקס: לאחר ראש השנה ויום הכיפורים מגיע חג של שמחה ואור. מצוות הסוכה והארבעת המינים הן צינורות לשפע. הסוכה עוטפת את האדם, ואין דומה לה בשאר המועדים. מצוות הסוכה היא לב האמונה שלנו אחרי הימים הנוראים.

סגולת הסוכה: יגיעה באור המגונן

סגולה לזיווג: מסורת ידועה מספרת על מי שסייע לצדיקים (כדוגמת החפץ חיים והחזון איש) בבניית סוכה וזכה לישועות, עד כדי מציאת זיווג באותה שנה.

סגולה לתיקון עוונות: חז"ל לימדו שהיגיעה והזיעה בבניית הסוכה עצמה היא סגולה לתיקון עוונות והשלמת חובות רוחניים.

סגולה לחינוך: הזמנת הילדים להקים, לסדר ולקשט את הסוכה יוצרת זיקה חיה ומשמעותית למצווה.

הגנה משמיים: הסוכה היא כעין ענני כבוד המגוננים על היושבים בה (כפי שהעידו רבנים על הניצולים בסוכות בזמני מלחמה).

קונים ארבעת המינים עם הילדים: חינוך לב מבין

הרב פוקס מדגיש את הערך החינוכי של יציאה יחד לשוק ארבעת המינים, לשאול, לברר ולהדר במצווה. ילד שחווה את ההשקעה הכלכלית והרוחנית של אביו ואימו מבין שההידור במצווה הוא הדבר החשוב ביותר בבית יהודי, וכך נזרע בנפשו זרע של אמונה והתמדה.

סמליות המינים: ערבה (שפתיים), הדס (עיניים), לולב (גב ועמוד שדרה), אתרוג (לב).

חיבוב מצווה וסוד האגידה: נענועים בכוונה ונשיקה למינים.

סודות אגידת הלולב: איחוד כנגד הספירות.

האגידה המדויקת של ארבעת המינים נעשית כנגד סדר הספירות העליונות בקבלה, והידוק האגודה הוא סמל לאיחוד כל חלקי הנפש (נרנח"י) בנקודה אחת:

לולב – כנגד ספירת תפארת (עמוד השדרה המרכזי).

הדסים – כנגד ספירות נצח והוד.

ערבות – כנגד ספירות יסוד ומלכות.

האתרוג – כנגד ספירת הלב (בינה).

"כשאוגדים את כולם יחד ומתפללים – מאחדים את חלקי הנפש למצווה אחת שלמה.

סגולות בשיירי המצווה לאחר החג

שירי מצווה נחשבים למגינים ומעכבים פורענות, ולכן נוהגים לשמרם בכבוד.

סגולה לחוכמה וזיכרון - הדסים: כתיבת שם קדוש [ ע.ש.צ.י.י] על עלי הדס לאחר החג והשרייתם ביין ישן היא סגולה לזיכרון הלימוד ולחוכמה עילאית.

סגולה לשמירה - ערבות: ענפי הערבה החבוטה משמשים לשמירה בדרך וכן להגנה על הבית מפני מזיקים, באמצעות חריטת המילה "ערבה" מהענפים של הערבה החבוטה על הקיר בכניסה, כפי שסיפר הרב פוקס. ועוד סגולות רבות יש בערבה, ונגיע אליהם בפרקים הבאים.

סגולה לרפואה - רימונים: יש הנוהגים לתלות רימונים אמיתיים בסוכה ולאחר החג לסחוט אותם למשקה (ליקר/יין) מסוגל לרפואה.

יין סוכה: יש שנהגו להשרות יין בסוכה במשך החג כסגולה לקבלת אור הסוכה והשפע הטמון בה ולברך בו במהלך השנה או בשמחות.

יום ראשון: אושפיזין אברהם – חסד ושלום

השלמת הדין בחסד: הכנסת אורחים בסוכה מעלה את מידת החסד של היום והיא סגולה להשלים את הדין לטובה, מאחר שהדין לבני אדם בינוניים תלוי עד הושענא רבה. הרב הסביר שבנעילה של כיפור היה חותם ראשון על הדין. בליל הושענא רבא חותם שני. בשמחה תורה יציאת הפתקים.

ביטול עין הרע: מסורת רבנית מורה שמצוות חסד של הכנסת אורחים מגינה מן העין הרע.

כיסא לאושפיזין: מניחים כיסא מכובד עם ספר קדוש (כגון תהילים), מזמינים באמונה שלמה את האושפיזין ושומרים את הכיסא עד מוצאי שמחת תורה. הרב פוקס מדגיש שצריך להגיד בפה זה הכיסא לכבוד האושפיזין - כל יום.

נר לאושפיזין: "נר ה' נשמת אדם" - הדלקת נר לכבוד האושפיזין, תוך שיתוף בני הבית לחינוך, אמונה ותפילה.

סגולת השמן לחנוכה: יש שמים כבר את שמן הזית לחנוכיה כבר בסוכה.

צדקה לכבוד האושפיזין: נותנים בכל יום צדקה לכבוד האושפיזין של אותו היום. יש המקפידים להעניק פדיונות בסוכות כדי לזכות בשפע של חסד אברהם.

תפילת הסכך: כנגד ענני כבוד

לפני הנחת הסכך, יש עניין להתפלל ולכוון שכשם שהסכך מגן ומכסה עלינו בעולם הזה, כך הקב"ה יסוכך עלינו בענני כבוד וברחמים. יש תפילת במחזורים וחשוב להגיד אותה.

סגולה לשלום בית בבנייה: מי שיש לו בעיות בשלום בית יכוון לשלום בזמן חיזוק הסוכה והנחת הסכך היציב (כדברי הבן איש חי), ויאמר: "ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום". יש הנוהגים לומר תפילה מהבן איש חי בשעת הנחת הסכך ולכוון לסוכת שלום על ביתם.

הצטרפו למשדר המלא של אושפיזין עלאין בכיכר השבת עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס.

ניפגש בהמשך הסדרה עם סגולות יצחק והנהגות ליום השני. חג שמח!