החדשות הלא חשובות | הפרק החמישי

מגיש בובה: מה קרה ליוסי עבדו? וההצעה המוזרה של הח"כ הליטאי • צפו

"יוסי, יוסי", אבל יוסי עבדו נותר עם עיניים פקוחות - ולא מגיב. מה קרה לו ומה השתנה באולפן? | וגם: החנוכיות והגמלים, הח"כ המוזר והחנייה של היועמ"שית • צפו בפרק החמישי של 'החדשות הלא באמת חשובות' של השבוע (אולפן כיכר)

החדשות הלא באמת חשובות - פרק 5, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)

החדשות הלא באמת חשובות בפרק 'אפטר' חנוכה עם סיכום קצר של אירועי חנוכה בעולם, וקריצות קטנות מהכנסת מהשבוע האחרון.

הכותרות:

פוליטיקה בלי: חבר הכנסת יעקב אשר בהצעה מוזרה - לא לעסוק בפוליטיקה, גם בכנסת...
'כי גמל עלי': חנוכיות על גבי גמלים בפושקר שבהודו יחד עם חסידי חב"ד.
תלונת הח"כ: חבר הכנסת וואליד טהא בנאום קצת בעייתי ומלא תלונות על מנהלי הדיונים בכנסת.
השוואה שכזו: ח"כ עופר כסיף חוזר למליאה לאחר שהורחק ומשווה בנאומו בין יהודים לערבים.
הח"כ המוזר: חבר הכנסת נאור שירי תוקף את חבר הכנסת וטוען כי הוא מוזר.
עיסוק מיוחד: ח"כ גלעד קריב מספר ליושב ראש הוועדה למה חברי הכנסת דואגים להעסיק אותו.
חניה תפוסה: מי תפס ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את החנייה?
והזמר שמחה פרידמן בפגישה משעשעת עם השחקן יגאל עדיקא.

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: אלחנן טוויג
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: למי עזוז
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

