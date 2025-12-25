החדשות הלא באמת חשובות - פרק 5, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)
החדשות הלא באמת חשובות בפרק 'אפטר' חנוכה עם סיכום קצר של אירועי חנוכה בעולם, וקריצות קטנות מהכנסת מהשבוע האחרון.
הכותרות:
פוליטיקה בלי: חבר הכנסת יעקב אשר בהצעה מוזרה - לא לעסוק בפוליטיקה, גם בכנסת...
'כי גמל עלי': חנוכיות על גבי גמלים בפושקר שבהודו יחד עם חסידי חב"ד.
תלונת הח"כ: חבר הכנסת וואליד טהא בנאום קצת בעייתי ומלא תלונות על מנהלי הדיונים בכנסת.
השוואה שכזו: ח"כ עופר כסיף חוזר למליאה לאחר שהורחק ומשווה בנאומו בין יהודים לערבים.
הח"כ המוזר: חבר הכנסת נאור שירי תוקף את חבר הכנסת וטוען כי הוא מוזר.
עיסוק מיוחד: ח"כ גלעד קריב מספר ליושב ראש הוועדה למה חברי הכנסת דואגים להעסיק אותו.
חניה תפוסה: מי תפס ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את החנייה?
והזמר שמחה פרידמן בפגישה משעשעת עם השחקן יגאל עדיקא.
קרדיטים >>
- מגיש: אלחנן טוויג
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: למי עזוז
- עריכה: ידידיה כהן
