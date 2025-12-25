החדשות הלא חשובות | הפרק החמישי מגיש בובה: מה קרה ליוסי עבדו? וההצעה המוזרה של הח"כ הליטאי • צפו "יוסי, יוסי", אבל יוסי עבדו נותר עם עיניים פקוחות - ולא מגיב. מה קרה לו ומה השתנה באולפן? | וגם: החנוכיות והגמלים, הח"כ המוזר והחנייה של היועמ"שית • צפו בפרק החמישי של 'החדשות הלא באמת חשובות' של השבוע (אולפן כיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 17:00