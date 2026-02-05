כיכר השבת
כוחות חירום הוזעקו

מכרה פחם הפך למלכודת מוות: 16 פועלים נהרגו בפיצוץ מסתורי | צפו

שישה עשר פועלים נהרגו לאחר פיצוץ מסתורי שתקע אותם עמוק בתוך מכרה פחם בלתי חוקי בהודו | הפיצוץ אירע במהלך פעולות כרייה בלתי חוקיות ומסוכנות באתר (בעולם)

שישה עשר פועלים נהרגו לאחר פיצוץ מסתורי שתקע אותם עמוק בתוך מכרה פחם בלתי חוקי במדינת מגהלאיה שבהודו.

הפיצוץ אירע במהלך פעולות כרייה בלתי חוקיות ומסוכנות באתר. המשטרה ביקשה סיוע מכוח החירום של המדינה (SDRF) כדי לבצע פעולות חילוץ במקום.

בית הדין הלאומי לסביבה בהודו הטיל בשנת 2014 איסור על כריית פחם בשיטת "חורי עכבר" ושיטות כרייה לא בטוחות דומות, תוך ציון נזקי הסביבה וסיכוני בטיחות, והגביל גם את ההובלה הבלתי חוקית של פחם שנחצב בשיטות אלו.

כריית חורי עכבר כוללת חפירה של מנהרות צרות, כדי שאנשים יוכלו להיכנס ולהוציא את הפחם. המנהרות האופקיות מכונות לעיתים "חורי עכבר" מאחר שכל אחת מהן מתאימה בדיוק לאדם אחד.

בית המשפט העליון המקומי קבע מאוחר יותר את האיסור, ואישר כרייה רק תחת נהלים מדעיים ומבוקרים עם אמצעי הגנה סביבתיים.

