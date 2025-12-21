מי מדליק את מי בכנסת? סדרת "ספיישל חנוכה" של יוסי עבדו ב'כיכר השבת' מגיעה לחלקה השלישי והמרתק ביותר, בו חברי הכנסת מורידים את העניבות ועונים על השאלות שבאמת מעניינות את הציבור בחג האורים.

בין מסדרון אחד למשנהו, פגש עבדו את חברי הכנסת לדו-שיח סוער שנע בין הלכות הדלקת נרות – שם קבע בועז ביסמוט כי "בג"ץ לא צריך להכריע, תמיד מדליקים מימין!" – לבין העקיצות הפוליטיות הבלתי נמנעות.

עם מי היית מדליק?

הווידויים המפתיעים לא איחרו לבוא: ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד) הצהיר כי הוא ומדליק נרות עם המתגייסים ולומדי התורה,

בעוד ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) חשפה כי "יש מלא מעצבנים ומעצבנות" שמדליקים אותה ביומיום, וסיפרה כי בשל צליאק היא נמנעת מסופגניות לחלוטין.

מנגד, ח"כ עפיף עאבד (הליכוד) ריגש בדבריו על ברית הדמים והודה לראש הממשלה על העמידה לצד הדרוזים תוך שהוא מכתיר את נתניהו כ"מלך של הדור" וכ"מתתיהו" המודרני.

במהלך המשאל עלו שמותיהם של נציגים נוספים מהמשכן: ח"כ רון כץ (יש עתיד) שיתף כי הוא מתגורר באותו בניין עם השר משה ארבל (ש"ס) והיה שמח להדליק עמו נרות, בעוד ח"כ בן ארי בחרה להדליק דווקא עם השרים מרגי ובוסו, ועם הח"כים אופיר כץ ואלי דלאל.

כשנשאלו מי הוא "יהודה המכבי" של הכנסת, בחר רון כץ ביו"ר מפלגתו, יאיר לפיד, בעוד מירב בן ארי קבעה כי יהודה המכבי האמיתי הוא ציבור הלוחמים.

איזה ח״כ צריך להסתובב?

השיא הגיע כשחברי הכנסת נדרשו להחליט את מי היו רוצים "לסובב" כסביבון. בזמן שביסמוט הציע להעניק סביבונים לאופוזיציה כדי שלפיד וליברמן יבינו מי באמת מסתובב כאן, הוא הוסיף עקיצה: "צריך להגיד לליברמן שזה לא הוא שצריך להסתובב, זה הסביבון". מנגד, רון כץ כיוון את הסביבון שלו דווקא לעבר השר איתמר בן גביר , וח"כ בן ארי סיכמה שהח"כ שבאמת צריך לסובב הוא לא אחר מאשר ביסמוט.

מי הודה שמעולם לא אכל סופגנייה עם ריבה? איזה ח"כ בטוח שסופגניות בקונדיטוריה נראות כמו "יצירות אמנות בלובר" - צפו בווידאו המלא בראשית הכתבה.

