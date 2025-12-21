כיכר השבת
"יהודה המכבי" של המשכן

נתניהו או מתתיהו ומי מסרב לאכול סופגניות? | "משאל חנוכה" עם חברי הכנסת • צפו בחלק השלישי

בג"ץ והנרות, סביבונים לאופוזיציה ומי "יהודה המכבי" של המשכן? • יוסי עבדו יצא למסדרונות הכנסת לחלק השלישי והסוער של "ספיישל חנוכה", וחזר עם תשובות מפתיעות מחברי הכנסת מירב בן ארי, בועז ביסמוט, רון כץ ועפיף עאבד - מהסופגנייה בלי הריבה ועד ל"יוונים" של דורנו  • צפו במשאל המשעשע (חנוכה)

"משאל חנוכה" בכנסת | החלק השלישי

מי מדליק את מי בכנסת? סדרת "ספיישל חנוכה" של יוסי עבדו ב'כיכר השבת' מגיעה לחלקה השלישי והמרתק ביותר, בו חברי הכנסת מורידים את העניבות ועונים על השאלות שבאמת מעניינות את הציבור בחג האורים.

בין מסדרון אחד למשנהו, פגש עבדו את חברי הכנסת לדו-שיח סוער שנע בין הלכות הדלקת נרות – שם קבע בועז ביסמוט כי "בג"ץ לא צריך להכריע, תמיד מדליקים מימין!" – לבין העקיצות הפוליטיות הבלתי נמנעות.

עם מי היית מדליק?

הווידויים המפתיעים לא איחרו לבוא: ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד) הצהיר כי הוא ומדליק נרות עם המתגייסים ולומדי התורה,

בעוד ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) חשפה כי "יש מלא מעצבנים ומעצבנות" שמדליקים אותה ביומיום, וסיפרה כי בשל צליאק היא נמנעת מסופגניות לחלוטין.

מנגד, ח"כ עפיף עאבד (הליכוד) ריגש בדבריו על ברית הדמים והודה לראש הממשלה על העמידה לצד הדרוזים תוך שהוא מכתיר את כ"מלך של הדור" וכ"מתתיהו" המודרני.

במהלך המשאל עלו שמותיהם של נציגים נוספים מהמשכן: ח"כ רון כץ (יש עתיד) שיתף כי הוא מתגורר באותו בניין עם השר משה ארבל (ש"ס) והיה שמח להדליק עמו נרות, בעוד ח"כ בן ארי בחרה להדליק דווקא עם השרים מרגי ובוסו, ועם הח"כים אופיר כץ ואלי דלאל.

כשנשאלו מי הוא "יהודה המכבי" של הכנסת, בחר רון כץ ביו"ר מפלגתו, , בעוד מירב בן ארי קבעה כי יהודה המכבי האמיתי הוא ציבור הלוחמים.

איזה ח״כ צריך להסתובב?

השיא הגיע כשחברי הכנסת נדרשו להחליט את מי היו רוצים "לסובב" כסביבון. בזמן שביסמוט הציע להעניק סביבונים לאופוזיציה כדי שלפיד ו יבינו מי באמת מסתובב כאן, הוא הוסיף עקיצה: "צריך להגיד לליברמן שזה לא הוא שצריך להסתובב, זה הסביבון". מנגד, רון כץ כיוון את הסביבון שלו דווקא לעבר השר , וח"כ בן ארי סיכמה שהח"כ שבאמת צריך לסובב הוא לא אחר מאשר ביסמוט.

מי הודה שמעולם לא אכל סופגנייה עם ריבה? איזה ח"כ בטוח שסופגניות בקונדיטוריה נראות כמו "יצירות אמנות בלובר" - צפו בווידאו המלא בראשית הכתבה.

קרדיטים:

  • הגשה: יוסי עבדו
  • צילום: חיים הבלין
  • הפקה: איציק אוחנה
  • מנהל הפקה: אשר רוט
  • עריכה: דוד והבה
  • ניהול מחלקת מדיה: ידידה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר