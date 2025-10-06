( צילום: FSB )

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) הודיע היום (שני) כי סיכל פיגועים מתוכננים נגד בתי כנסת בשתי ערים במדינה – קרסנויארסק שבסיביר ופיאטיגורסק שבחבל סטברופול.

לפי ההודעה הרשמית, שלושה מחבלים נעצרו במסגרת מבצע מתואם, ובחיפוש בבתיהם ובמבנים סמוכים נמצאו חומרי נפץ, כלי נשק וציוד תקשורת עם הוראות פעולה מפורטות. על פי ממצאי החקירה, שניים מהחשודים – “אזרחי מדינה במרכז אסיה”, כלשון ה־FSB – תכננו לפוצץ מטען חבלה מאולתר בבית הכנסת בקרסנויארסק. הם פעלו מבניין נטוש שבו הוחזקו החומרים להכנת המטען. החשוד השלישי, אזרח רוסי, נעצר בפיאטיגורסק כשברשותו בקבוקי תבערה, שני סכינים וטלפון נייד שבו נמצאו התכתבויות בטלגרם עם “גורם זר מתאם”, שלפי החשד היה מעורב בתכנון. דרמה היסטורית בצרפת: ממשלת מקרון קרסה אחרי חודש - בפעם החמישית ישראל גראדווהל | 12:04 גורמי ביטחון ברוסיה ציינו כי העצורים שייכים ל"תומכים בארגון טרור בינלאומי" שנמצא מחוץ לחוק ברוסיה, וכי המניע המוצהר שלהם היה “להגן על האוכלוסייה הפלסטינית שנפגעה בעימות עם ישראל” - אך החקירה העלתה כי בפועל מדובר בקיצונים אידאולוגיים שפעלו מתוך שנאה דתית טהורה.

( צילום: FSB )

ב־FSB הדגישו כי “היעד האמיתי של החוליה היה להצית שנאה בין לאומים ולעורר מהומות המוניות ברחבי רוסיה”. לפי ההודעה, החשודים ניסו לפעול בדפוס דומה לזה של אירועי אוקטובר 2023 בדגסטן, שבהם הותקפו מוסדות יהודיים בעקבות הסתה מצד גורם חיצוני.

בסרטון המעצרים שפורסם בידי שירות הביטחון הפדרלי נראים לוחמים חמושים פורצים לדירה בקרסנויארסק, מצמידים את אחד החשודים לקיר ועוצרים אדם נוסף מחוץ לבניין. השניים נראים מודים במצלמה כי תכננו לפוצץ בית כנסת בעיר, ובמקום נמצאו חומרי נפץ וציוד להרכבת מטענים.

בחלק נוסף של הסרטון נראים הכוחות עוצרים את החשוד השלישי בפיאטיגורסק, כשהוא נע ליד מספר בקתות. “תכננתי לפוצץ בית כנסת כדי להרוג יהודים”, הוא נשמע אומר בחקירתו הראשונית.

ה־FSB הודיע כי נפתחה חקירה פלילית בחשד להכנה וביצוע של פעולת טרור, וכי העצורים יובאו בקרוב בפני בית המשפט. “רוסיה תמשיך להיאבק בנחישות בכל ביטויי הטרור הדתי והקיצוני בשטחה”, נמסר בהודעה הרשמית.