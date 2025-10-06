שבוע לאחר שפרסם את תוכניתו לסיום המלחמה בעזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רואה את יוזמתו יוצאת לדרך: היום (שני) נפתחו בשארם א־שייח שבמצרים שיחות המשא ומתן בין ישראל לארגון חמאס, בתיווך מצרים וקטאר. עם זאת, גורמים רשמיים מעריכים כי לא צפויה פריצת דרך מיידית.

על פי התוכנית שגובשה בוושינגטון, ההסכם יכלול שחרור כל 48 החטופים הישראלים בתמורה ל־250 אסירים ביטחוניים ונסיגה הדרגתית של צה"ל מרצועת עזה.

"סביר להניח שהמשא ומתן יימשך לפחות כמה ימים, אם לא יותר", אמר גורם המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. "המטרה היא להגיע להסדר מקיף שבו כל פרט יעובד לפני שניתן יהיה להכריז על הפסקת אש רשמית".

צוות המשא ומתן הישראלי כולל את סגן ראש השב"כ מ', מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, האלוף (מיל') ניצן אלון, היועץ המדיני לראש הממשלה אופיר פלק, וכן נציגים מהמוסד ומצה"ל. בראש הצוות יעמוד השר לנושאים אסטרטגיים רון דרמר, שיצטרף לדיונים בהמשך השבוע.

הצוות האמריקני צפוי לכלול את חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, והשליח המיוחד סטיב וויטקוף. מנגד, את משלחת חמאס מוביל סגן ראש הלשכה המדינית של הארגון, חליל אל־חיה, שהגיע כבר אתמול למצרים.

הגורם שצוטט ברויטרס הסביר כי "חמאס וישראל כבר הסכימו על עקרונות תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, אך עתה נדרש זמן לעבד את הפרטים – מהנסיגה הישראלית ועד מנגנון העברת השלטון לגורם בינלאומי".

מקורות פלסטיניים אמרו לערוץ אל־חדת’ כי חמאס מתעקש לכלול בעסקה את שחרורם של שישה אסירים בכירים, בהם מרואן ברגותי ואחמד סעדאת, וכן דורש לאפשר את חזרת העקורים לרצועה.