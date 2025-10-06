לקראת פתיחת שיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס היום (שני) בשרם א-שייח, נמשכים המגעים המדיניים לקראת ניסיון לגבש את המתווה שיביא לשחרור החטופים ולסיום המלחמה בעזה בהתאם לתוכנית שהציג נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

במרכז ההיערכות - שיחה טלפונית שקיים אתמול ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת’אני, עם שר החוץ הטורקי, האקאן פידאן. השניים דנו בהכנות לפתיחת השיחות ובהתפתחויות האחרונות בזירה הדיפלומטית. השיחה התקיימה במקביל לתיאומים קדחתניים בין משלחות ערביות ובינלאומיות, המעורבות במאמצי התיווך.

שר החוץ המצרי, בדר עבד אלעאטי, אמר לעיתון א-שרק אלאווסט כי "הערובה הראשונה והחשובה ביותר ליישום תוכניתו של טראמפ היא הנשיא עצמו". לדבריו, טראמפ מהווה את הגורם המחייב ביותר להבטחת ביצוע ההסכם ויישומו בשטח.

אתמול פרסמו שרי החוץ של סעודיה, מצרים, קטר, איחוד האמירויות, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה הודעה משותפת שבה הדגישו את מחויבותן של המדינות לתמוך במאמצי התיווך, להביא לסיום המלחמה בעזה "באופן מיידי" ולחתור להסכם כולל שיבטיח יציבות אזורית.

בכירים מצרים צוטטו בעיתון אל-אח'באר הלבנוני כשהם מעריכים כי המשא ומתן צפוי להיות "קשה וארוך", עם דיונים ממושכים בנוגע ללוחות הזמנים לשחרור החטופים הישראלים.

לדבריהם, לא מדובר בשחרור מהיר של כל החטופים בתוך 72 שעות, כפי שהוצע בתוכנית טראמפ, אלא בתהליך מדורג שיבטיח את ביטחונם ואת קיום ההתחייבויות. בנוסף, ציינו כי נאסר לקיים טקסים או צילומים במהלך מסירת החטופים לצלב האדום.

עוד נמסר כי בשיחות ידונו גם בדרישה לאפשר הכנסת ציוד הנדסי כבד לפינוי הריסות באזורים שבהם מוחזקים חטופים, וכן בעיתוי הנסיגה הישראלית הראשונית. לפי ההבנות הקודמות, מדובר בנסיגה הדרגתית שתלווה במנגנוני פיקוח וערבויות הדדיות למניעת קריסת ההסכם.

עם זאת, מאחורי הקלעים מסתמנים מתחים בין המדינות המעורבות. מקור מצרי אמר לעיתון הלבנוני כי סעודיה ואיחוד האמירויות מאשימות את מצרים ב"קרבה יתרה לחמאס", בעוד שבקהיר טוענים כי "מיטוט מוחלט של הארגון אינו ריאלי בהתחשב בכוחו הציבורי והפוליטי ברחוב הפלסטיני".

בכיר בחמאס מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי השיחות הלא-ישירות בין ישראל לחמאס יתמקדו בשלושה נושאים עיקריים: מנגנוני הפסקת האש, נסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה וחילופי השבויים.

ערוץ אל-ע'ד המשדר מקהיר דיווח כי המשלחות צפויות להגיע לשרם א-שייח בשעות הצהריים, והפגישות ייפתחו אחר הצהריים. לפי הדיווח, השיחות יתמקדו במפות הנסיגה של צה"ל מהרצועה, ובנושא פירוק חמאס מנשקו – סוגיה שעלולה לעכב את ההתקדמות. בנוסף, יידונו הצדדים במנגנוני הפסקת האש ובצעדים לקראת השלב שלאחר המלחמה.