הסגולה למוצ"ש | צפו

'המתנגד' היה בהלם וטען: כוחו של הבעל שם טוב לא מגיע מקדושה; זו הסיבה

אחר ממתנגדי הבעל שם טוב שהיה תמיד מדבר בגנותו של הבעל שם טוב, הלך לראות בעיניו את הדבר שלא יאומן אצל הבעש"ט ולאחר מכן טען טענות קשות נגד הבעשל שם טוב | צפו בסגולה למוצ"ש מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

בעיירת מעז'יבוז' בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות כשכבר כל בית ישראל בנו את סוכותיהם ומחכים לרגע המיוחד לאכול כזית פת בסוכה, השמים התקדרו בעבים והחל לרדת גשם רב, אך בסוכתו של הבעל שם טוב הקדוש לא ירד גשם כלל, וישב לו הבעל שם טוב הקדוש עם בני משפחתו וסעדו בלחם וקיימו את מצוות ישיבת הסוכה כהלכתה, ויהי מעשה זה לפלא.

והלכו וסיפרו את מעשה הפלא הזה לאחר ממתנגדי הבעל שם טוב שהיה תמיד מדבר בגנותו של הבעל שם טוב, הוא קם, לבש את מעילו והלך לראות בעיניו את הדבר שלא יאומן, ושפשף את עיניו ואכן בחוץ גשם זלעפות ואל סוכתו של הבעל שם טוב לא נכנסה טיפה.

כששב המתנגד לביתו, כמובן נכנס לישון בביתו מפני הגשמים.

ויחד עם חתנו הוסיפו לדבר עוד לשון הרע על הבעל שם טוב הקדוש שאין כוחו מכח הקדושה חלילה.

בבוקר בדרכו אל המקוה, מצא הבעל שם טוב את אותו מתנגד והביע את תמיהתו: "יהודי ישן בביתו בלילה הראשון של חג הסוכות ומדבר לשון הרע?"

השיב המתנגד "אני לא סיפרתי על כך לשום אדם, וגם חתני לא סיפר על כך, אם כן מהיכן אתם יודעים שדיברנו עליכם, אין זאת אל מפי מלאך שמגיד לכם..."

אמר הבעל שם טוב: "למה תחשוד שזה מהצד של הטומאה חלילה, למה לא תבין כי סיבת הגשמים בחג הסוכות זה כעניין "האדון ששפך כלי מים על פני עבדו ואמר לו איני חפץ בך" אבל ממי שמרוצים ממנו בשמים, אצלו לא יורדים גשמים.

חג שמח!

