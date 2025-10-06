כיכר השבת
"פרצה חמורה"

גדולי הרבנים במכתב חריף: "מקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות"

הרבנים כותבים כי "בן ישיבה או בת סמינר ההולכת למקום שכזה, מרחיקים את עצמם מהשיוך לנחלת עבדי ה', בישיבות ובסמינרים", וקוראים לראשי הישיבות ומנהלי הסמינרים לעורר את החיזוק בנושא זה (חרדים)

מכתב חריף של ראשי הישיבות, הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"ד כהן, הגר"ש שטיינמן והגר"א סאלים המתפרסם היום (שני), מזהיר מפני מופעי זמר המתקיימים לגברים ונשים, גם אם בהפרדה מלאה.

תחת הכותרת "פרצה חמורה בקדושת ישראל", כותבים הרבנים: "כבר עוררו גדולי ישראל על אירועי זמר למיניהם שאין רוח חכמים נוחה מהם".

"אך כעת כאבנו לשמוע על שמקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות, ואף אם נעשים בהפרדה בודאי אסור לבן תורה ולבת בית יעקב להשתתף באירוע שכזה, הן לבנים ולהן לבנות".

הרבנים מוסיפים: "זוהי פרצה חמורה ביותר בקדושת ישראל, שמוטל על כל ירא ה' לגודרה, ואחריתה ח"ו מי ישורנה".

"והדבר ברור ופשוט כי בן ישיבה או בת סמינר ההולכת למקום שכזה, מרחיקים את עצמם מהשיוך לנחלת עבדי ה', בישיבות ובסמינרים".

לסיום נכתב: "הבקשה שטוחה בפני הגאונים ראשי הישיבות שליט"א, והרבנים מנהלי הסמינרים, לעורר על החיזוק הנדרש בזה, ושאין להקל ראש או לוותר בעניין חמור זה, לטוב לנו כל הימים".

