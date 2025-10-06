בשעות הבוקר של ערב חג הסוכות, זכו מתפללי הנץ לרגעים נשגבים של התעלות ויראת קודש, בעת שעמדו בתפילה סמוך לחומות עיה"ק ירושלים, יחד עם הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי.

עם תום התפילה, ניגש אל הינוקא הנגיד הרב שמואל הלפרין, והגיש לו במתנה את סדרת הסט המהודר "דף יומי במשניות" - מהדורת 'עוז והדר', מהדורה מושקעת שנועדה להנגיש את לימוד המשנה לכל בית בישראל.

הינוקא התרגש מהמתנה והתבטא:

"יהי רצון שיהיה מזה תועלת גדולה לכל עם ישראל". והוסיף, לימוד המשנה 'זה דבר מבורך מאוד'.

תוך כדי כך, הביע עניין בהוצאה המיוחדת, והתעמק בפרטים.

בהמשך הוסיף ואמר דברי חיזוק נפלאים:

"איזה יופי, אין מעלה גדולה מזו. רבנו האר"י הקדוש אומר שתיקנו ללמוד משניות לפני תפילות השבת, ולמה? כי הנשמה לא מתיישבת בגוף עד שאומרים משנה."

והמשיך:

"המשנה 'במה מדליקין' שאומרים בליל שבת, כידוע מסוגלת לפרנסה כל השבוע. וכך גם באמירת סדר המשניות בכל בוקר, מאירה את הנשמה, מתקנת אותה, ופותחת שערים. כששערים סגורים בפני האדם, המשניות פותחות שערים."

הינוקא הודה להרב הלפרין על היוזמה המבורכת וציין לשבח את פועלו הרב, בחילוק עשרות אלפי סטים של המשניות ברחבי הארץ. לסיום, האציל עליו את ברכת קדשו לישועה והצלחה.