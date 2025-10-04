כיכר השבת
בעיר התורה בארה"ב

מהכפרות ועד הבדלה: יממה קדושה במחיצת הרבי מסקולען לייקווד

צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד בתשליך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במנהג כפרות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בבדיקת החלף לפני השחיטה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במצוות כיסוי הדם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בחלוקת לעקעך בערב יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בחלוקת לעקעך בערב יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)

0 תגובות

