כיכר השבת
בזמן שהחרדים מחוץ לממשלה 

יפתור את המצוקה? חוף ים נפרד וחדשני יוכרז בתל אביב והרצליה

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן מקדם הקמת חוף נפרד חדש מצפון לחוף הצוק, כזה שיאפשר לגברים ונשים לשהות בו זמנית בהפרדה מלאה | בעיריות תל אביב והרצליה תומכים במהלך (בארץ)

6תגובות
החוף הנפרד (צילום: יהודה ג)

לקראת פתרון מצוקת החופים הנפרדים במרכז? חוף מוכרז חדש צפוי להתווסף לתל אביב כזה שיאפשר רחצה נפרדת בכל שעות היום, כך פורסם הבוקר (ראשון) בכלכליסט.

על פי יוזמת מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בחוף שרתון תבוטל ההפרדה בין גברים לנשים, מה שיאפשר לציבור הכללי רצף ארוך של חופים עד יפו, כאשר במקביל ובמקום זאת יפתח חוף מוכרז חדש מצפון לחוף הצוק, אשר יאפשר רחיצה בהפרדה.

בנוסף גם חוף מופרד שעיריית הרצליה מפעילה כיום באזור המרינה העירונית יועתק למקום החדש, ואיחוד שכזה עם שני חופים גדולים יאפשר אישור של חוף מוכרז כפול.

התוכנית לניהול החוף החדש היא כזו שתאפשר לכל אדם שרוצה להנות משירותי רחצה נפרדים - להיכנס לים תמיד וללא חלוקה לשעות רחצה לגברים ולנשים, כאשר מחיצה גאוגרפית תבנה לכל אורך רצועת החוף.

על פי הפרסום, עיריות תל אביב יפו והרצליה תומכת במתווה של אוזן, בטענה כי הוא עונה לצרכים של דתיים וחילונים כאחד. צריך להדגיש כי לפחות כרגע התוכנית רק בתחילתה, אך אם מהלך שכזה יצא לדרך הוא יביא לבשורה של ממש לטובת הציבור החרדי והדתי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
היוזמה הזאת היא פיגוע בציבור הדתי היא כבר לפני 15 שנה היתה תוכנית דגל של שונאי הדת ובזכות מאבק עיקש ירדה התוכנית .אני רק אומר חוק הצוק רחוק מבודד הרבה הליכה רגלית וכו וגם כל תושבי תל אביב הדתיים לא טוב להם. בכל מקרה הציבור גדל אז אפשר עוד חוף בנוסף אבל לא לבטל הפ לא יכולים לראות דתיים בעימים אבל חוף
הרב המבין
חוף שרתון - החוף הנפרד היחיד בארץ עם שובר גלים.
יעקב
בשביל להגיע לשרתון אתה עובר ב7 מדורי גיהנום. מהכביש דרך החניה ועד לכניסה לחוף אתה נתקל במראות לא צנועים. אפשר להוסיף דרישה לשובר גלים, יש תקציבים לביצה ולקאמרי יהיה תקציב גם לשובר גלים
יוסיפון
3
לא לבטל את שרתון בשום פנים ואופן!
אסתר
2
יפתור את המצוקה או ידפקו את הדתיים למקום רחוק? הכוונה נוטה לאופציה השנייה, אחד בפה ואחד בלב
חיים אליעזר
1
צריך חופים כפולים עם הפרדה בו זמנית לנשים וגברים גם בצפון ובדרום. כפי שיש בכנרת ובים המלח. זו שערורייה שעד כה לא היה חוף כזה לכל אורך הים התיכון. אבל זה לא קשור לשרתון הותיק והנגיש שאסור לבטלו חלילה. בשרתון יש שובר גלים ולכן הים רגוע ומתאים לאימהות עם ילדים קטנים. אדרבא צריך להרחיב את שרתון העמוס.
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר