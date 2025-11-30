תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' חוזרת לעונה חדשה, ובאופן חריג - הפרק הראשון משודר בראשון, עד שנחזור ליום חמישי הקבוע והאהוב.

ומה בתוכנית?

המגיש הפופולרי יוסי עבדו נוגע בכל מה שחמק מעינינו - החל מהשיטפונות בארץ ובעולם דרך מי שביקש מהרמטכ"ל פטור. וגם, הכנסת מככבת שוב - המזגן בוועדת החוקה שהקפיא את כולם, ואיתמר בן גביר שנפגש אישית באירוע עם לא פחות מ...

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן.