כיכר השבת
עונה חדשה | הפרק הראשון

מי נתלה על חוטי החשמל? והעיר שחוברה לה יחדיו עם מים • החדשות הלא חשובות

תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' חוזרת לעונה חדשה, ובאופן חריג - הפרק הראשון משודר בראשון | המגיש יוסי עבדו נוגע בכל מה שחמק מעינינו - החל מהשיטפונות בארץ ובעולם דרך מי שביקש מהרמטכ"ל פטור | וגם, הכנסת מככבת שוב ואיתמר בן גביר נפגש אישית באירוע עם לא פחות מ...• צפו (אולפן כיכר)

12תגובות
החדשות הלא באמת חשובות - פרק 1, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, לפי סעיף 27א)

תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' חוזרת לעונה חדשה, ובאופן חריג - הפרק הראשון משודר בראשון, עד שנחזור ליום חמישי הקבוע והאהוב.

ומה בתוכנית?

המגיש הפופולרי יוסי עבדו נוגע בכל מה שחמק מעינינו - החל מהשיטפונות בארץ ובעולם דרך מי שביקש מהרמטכ"ל פטור. וגם, הכנסת מככבת שוב - המזגן בוועדת החוקה שהקפיא את כולם, ו שנפגש אישית באירוע עם לא פחות מ...

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
יפה מאוד יותר יפה מעונה קודמת
אני
11
כמה חיכיתי
סוף סוף
10
חיכינו
והשם יתברך תמיד אוב אתי
9
ציפיתי ליותר במיוחד שזה פרק ראשון בעונה בד״כ יש העירייה בתגובה …
צופה הדוק
8
וואו התגעגעתי לתוכנית הזאת!! חשבתי שהיא ניגמרה.......
חסויה
7
סוף סוף חזר!! חיכיתי מאוד מצחיק ומעניין!
וואו
6
קצת יותר שנון מהקודם. יותר מאופק. יוסי מלך!!!!
מיכאל
5
אדיר הרעיון עם המסקנטייפ חחחחח
טובי
4
רמה גבוהה יותר מפעם קודמת. עם פאנצ'ים מתוקים
חיכינו
3
התגעגנו
לוי
2
בתאבון יוסי החמוד איך הוא אוכל
עשה אותי רעב
1
פחות יפה מעונה הקודמת לדעתי העונה הקודמת היתה יותר טוב
אבוטבול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר