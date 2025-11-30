מבצע חילוץ אווירי רחב היקף של חיל האוויר של סרי לנקה הצליח היום לפנות 121 אנשים שנותרו לכודים במי שיטפונות גואים באזור מאוויל ארו .

צוותי החילוץ, שהשתמשו במסוקי Bell-412 ו-MI-17, העלו את התושבים שנותרו מנותקים לבטיחות, כאשר הפעולות נמשכו לאורך שעות אחר הצהריים. מבצע החילוץ האינטנסיבי הזה, שהתרחש בעקבות פריצת הסוללה של מאגר המים במאוויל ארו, נוהל תחת פיקוחו הישיר של הנשיא אנורה קומארה דיסנאיאקה. תמונות וסרטונים מהאזור מציגים את גודל האסון ואת רגעי החילוץ הדרמטיים.

מבצע החילוץ במאוויל ארו מתרחש ברקע אסון רחב יותר שפוקד את סרי לנקה בעקבות סופת הציקלון "דיטוואה".

יום לפני החילוץ דווח כי הסופה גבתה את חייהם של 46 בני אדם, וכי 23 נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים. רוב מקרי המוות נגרמו ממפולות בוץ שהופעלו בעקבות כמויות עצומות של גשם – למעלה מ-300 מ"מ (12 אינץ') – שירדו באזורים המזרחיים והמרכזיים.

הרשויות בסרי לנקה מדווחות כי כמעט 44,000 אנשים ברחבי המדינה נפגעו מהשיטפונות, ורבים מהם נאלצו לחפש מקלט בבתי ספר ובמקלטים ציבוריים. צוותי תגובה לאסון ממשיכים במאמצי החיפוש והחילוץ, בתיאום בין צוותי אוויר וקרקע, בניסיון לאתר לכודים נוספים, ככל שמזג האוויר מאפשר זאת.