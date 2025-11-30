כיכר השבת
עשרות אלפי נפגעים

חילוץ דרמטי במסוקים: 121 אזרחים חולצו בעקבות סופת הציקלון בסרי לנקה – צפו

חיל האוויר של סרי לנקה פינה היום 121 תושבים שנלכדו במי שיטפונות באזור מאוויל ארו | המבצע, שכלל מסוקים, התקיים תחת פיקוחו הישיר של הנשיא ונמשך שעות אחר הצהריים (חדשות בעולם)

חיל האוויר מחלץ אזרחים בסרי לנקה (צילום: רשתות חברתיות )

מבצע חילוץ אווירי רחב היקף של חיל האוויר של סרי לנקה הצליח היום לפנות 121 אנשים שנותרו לכודים במי שיטפונות גואים באזור מאוויל ארו .

צוותי החילוץ, שהשתמשו במסוקי Bell-412 ו-MI-17, העלו את התושבים שנותרו מנותקים לבטיחות, כאשר הפעולות נמשכו לאורך שעות אחר הצהריים. מבצע החילוץ האינטנסיבי הזה, שהתרחש בעקבות פריצת הסוללה של מאגר המים במאוויל ארו, נוהל תחת פיקוחו הישיר של הנשיא אנורה קומארה דיסנאיאקה. תמונות וסרטונים מהאזור מציגים את גודל האסון ואת רגעי החילוץ הדרמטיים.

מבצע החילוץ במאוויל ארו מתרחש ברקע אסון רחב יותר שפוקד את סרי לנקה בעקבות סופת הציקלון "דיטוואה".

יום לפני החילוץ דווח כי הסופה גבתה את חייהם של 46 בני אדם, וכי 23 נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים. רוב מקרי המוות נגרמו ממפולות בוץ שהופעלו בעקבות כמויות עצומות של גשם – למעלה מ-300 מ"מ (12 אינץ') – שירדו באזורים המזרחיים והמרכזיים.

הרשויות בסרי לנקה מדווחות כי כמעט 44,000 אנשים ברחבי המדינה נפגעו מהשיטפונות, ורבים מהם נאלצו לחפש מקלט בבתי ספר ובמקלטים ציבוריים. צוותי תגובה לאסון ממשיכים במאמצי החיפוש והחילוץ, בתיאום בין צוותי אוויר וקרקע, בניסיון לאתר לכודים נוספים, ככל שמזג האוויר מאפשר זאת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר