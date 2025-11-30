יעורר סערה רבתית: יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז, מתכוון להעלות להצבעה במהלך השבוע הבא, הצעת חוק שמבקשת ליצור מהפכה בהגדרת הזהות היהודית במדינת ישראל, המוכר כחוק "מיהו יהודי", כך נחשף הערב (ראשון) לראשונה ב'כיכר השבת'.

ההצעה מבקשת ליצור עיגון מובהק וברור בחוק ולקבוע כי המונח "יהודי" יוגדר אך ורק על פי ההלכה היהודית, ובאופן אחיד בכל מערכות המדינה.

נדגיש כי כיום, רישום הדת והלאום במרשם האוכלוסין מכיר גם במי שהתגייר בגיורים רפורמים וקונסרבטיביים, אולם בנישואין וגירושין, מוסד הרבנות פועל רק לפי ההגדרה ההלכתית, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או מי שעבר גיור כהלכה. הפער הזה יוצר מצבים שבהם אזרחים רשומים כ"יהודים", אך מגלים שהם אינם יכולים להינשא בישראל כיהודים.

בנוסף לכך, היוזמה נועדה לטפל בפערים שהתקבעו במשך עשרות שנים בין הרישום האזרחי במרשם האוכלוסין לבין הדין ההלכתי המחייב בנישואין, גירושין ותחומי משפט נוספים.

הצעת החוק של מבקשת ליישר קו ולוודא כי ההגדרה ההלכתית תהיה ההגדרה היחידה שקובעת בכל המערכות, כולל במרשם האוכלוסין, לדבריו של הח"כ: "כיוון שמדינת ישראל היא מדינה יהודית המונח יהודי חייב להיות אחיד וברור, לפי כל כללי ההלכה היהודית, כפי שמקובל במערכות המשפט הדתיות של המדינה".

מעוז אף הוסיך כי המהלך נועד גם, "לשמור על הרוב היהודי במדינת ישראל ולמנוע פרצות בכרם ישראל", שנוצרו מרישומים שאינם מייצגים את היהדות על פי ההלכה.