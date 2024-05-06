הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
בצל הקושי לרצות את ח"כ בצלאל סמוטריץ' עם תיקים מפנקים, ביהדות התורה ובש"ס מעלים הילוך עם רשימת דרישות, כשהעיקריות שבהן - חוקים חדשים לגיור ולגיוס וחלוקת תפקידים הוגנת | בליכוד מאיימים: "בחירות חדשות זה לא תסריט מופרך" | סמוטריץ': "בימים הקרובים תקום ממשלה טובה" | כל העדכונים (חדשות)
לאחר שהרב הראשי הגר"ד לאו הבהיר כי אם ראש מערך הגיור יפוטר, הוא לא יאשר תעודות גיור. ליברמן כותב לו בחוצפה ועזות; "זו התנהגות שאיננה הולמת את מעמדו של הרב הראשי והיא עלולה להגיע לכדי נקיטת הליכים לסיום כהונתו" (חדשות)