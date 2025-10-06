תיעוד ענק מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45, החל מקריאת הקרבנות כנהוג ביום י"ג מידות, ובהמשך באמירת תשליך על חוף ימה של ניו יורק.

בערב יום הקדוש שחט האדמו"ר את תרנגול הכפרות בראש קהל עם עדתו, בהמשך נצפו המוני חסידים ממתינים בדרך לשוחטים שישחטו את העופות ברחבת ביהמ"ד הגדול והחדש שנחנך זה עתה בראש השנה.

בצהרי היום ערך הרבי את השולחן הטהור לרגל ערב יום כיפור, ובצאת הצום הבדיל הרבי על הכוס על מעלות ארון הקודש החדש, כשלאחר מכן יצא לעריכת קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך ברחובה של עיר.

כעבור שעות אחדות ערך הרבי את השולחה"ט לרגל מוצאי הצום, בהיכל ביהמ"ד הישן של החסידות בב"פ.

מחיל אל חיל, נצפה האדמו"ר בודק לולבים שהובאו ע"י הרה"ג ר' שמעלקא שלאף, ר"מ בישיבה קטנה, כחזרתו רבות בשנים.