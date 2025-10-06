כיכר השבת
בהיכל החדש

מקריאת הקורבנות ועד בדיקת הלולבים | יום הקדוש בחצר הקודש באבוב 45

תיעוד ענק ומרהיב מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45 | החל מקריאת הקורבנות, תשליך, כפרות, עריכת השולחנות הטהורים בראש קהל עם קודש, הבדלה ובדיקת הלולבים | מעמדי ההוד נערכו בהיכל ביהמ"ד החדש והמפואר, מלבד עריכת השולחנות הטהורים שזאת עוד ערך הרבי בביהמ"ד הישן של החסידות (חסידים) 

ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

תיעוד ענק מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45, החל מקריאת הקרבנות כנהוג ביום י"ג מידות, ובהמשך באמירת תשליך על חוף ימה של ניו יורק.

בערב יום הקדוש שחט האדמו"ר את תרנגול הכפרות בראש קהל עם עדתו, בהמשך נצפו המוני חסידים ממתינים בדרך לשוחטים שישחטו את העופות ברחבת ביהמ"ד הגדול והחדש שנחנך זה עתה בראש השנה.

בצהרי היום ערך הרבי את השולחן הטהור לרגל ערב יום כיפור, ובצאת הצום הבדיל הרבי על הכוס על מעלות ארון הקודש החדש, כשלאחר מכן יצא לעריכת קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך ברחובה של עיר.

כעבור שעות אחדות ערך הרבי את השולחה"ט לרגל מוצאי הצום, בהיכל ביהמ"ד הישן של החסידות בב"פ.

מחיל אל חיל, נצפה האדמו"ר בודק לולבים שהובאו ע"י הרה"ג ר' שמעלקא שלאף, ר"מ בישיבה קטנה, כחזרתו רבות בשנים.

האדמו"ר מבאבוב 45 בקריאת הקורבנות (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתשליך (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מבאבוב 45 בשחיטת הכפרות (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
התור בבורו פארק לשחיטת הכפרות (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ערב ומוצאי יום כיפור בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בהיכל החדש

|

רגעים מיוחדים

|

בין שמים למים

||
1

המנגינה הקדושה 

||
1

שעות נעלות

|

במרכז בורו פארק

||
1

רגעים נשגבים

|

טובִים מְאורות

||
1

בצל ממלא מקומו

|

במרכז החסידות בנתניה

||
1

הגבאים נעמדו מאחור

||
1

בעיר התורה בארה"ב

|

הרחבה משמעותית

||
1

צפו בתיעוד

|

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
1

כמנהג אבותיו

|

בביתו של איש העסקים

||
5

רבו מובהק

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר