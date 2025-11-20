גל אימה בבאר שבע: 9 בניינים הוצתו במקביל

שריפה בבאר שבע ( צילום: כבאות והצלה )

המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) כי עצרה חשוד אחד במעורבות בגל ההצתות שפקד את העיר באר שבע במהלך הלילה. מעצרו של החשוד בא לאחר מאמץ חקירתי ראשוני, והוא נעצר בחשד להצתה מכוונת של שריפות שפרצו בתשעה בנייני מגורים שונים.

במקביל, זירות האירוע הפכו מזירות חילוץ וכיבוי לזירות חקירה: חוקר שריפות מטעם כבאות והצלה יגיע לכל תשע זירות האירועים כדי לבחון את נסיבות הדליקות. מטרת החקירה המשותפת היא לאמת את החשד כי אכן מדובר בהצתות מכוונות ומתוזמנות.

דליקה בבאר שבע ( צילום: כבאות והצלה )

לילה קשה ומטלטל עבר על תושבי באר שבע ועל כוחות הכיבוי וההצלה, שהתמודדו עם אירוע חריג בהיקפו: גל הצתות מתוכנן היכה ב-9 בנייני מגורים שונים ברחבי העיר. הרב הראשי מספיד את רה"ע: "עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני" הרב קלמן בר | 12:56 בן גביר מול הרופאים: המחלוקת על עונש המוות יוני גבאי | 10:28 במהלך כל שעות הלילה התקבלו עשרות דיווחים דחופים במוקד 102 של כבאות והצלה על שריפות שפרצו במקביל בבניינים בני 3 עד 5 קומות במספר רב של רחובות מרכזיים, בהם: העלייה, דרך שמשון, הרב עוזיאל, טבנקין, תל חי, דרך המשחררים, חוגלה, מוריה ורחבת רד"ק. פעולה במקביל והיקף הסכנה צוותי כבאות והצלה מתחנת באר שבע הוזנקו לזירות רבות, חלקן אף במקביל. עם הגעת הלוחמים, זוהו מוקדי אש ברורים וחשודים: שריפות שפרצו בלובאי הבניינים, בארונות החשמל ובמקלטים – אזורים שנועדו לגרום נזק מקסימלי ולייצר עשן רב במהירות. הסכנה לחיי הדיירים הייתה מיידית. לוחמי האש פעלו לכיבוי המוקדים במקביל לביצוע סריקות נרחבות לאיתור לכודים, בעקבות דיווחי דיירים על עשן שחדר לכל קומות הבניין. מדוברות מד"א נמסר כי במהלך הלילה בין חצות לשעה 03:00 התקבלו קריאות במוקד החירום 101 של מד"א על מספר שריפות ברחבי העיר בבאר שבע. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזנקו לכל הזירות אבטחו רפואית את פעולות הכיבוי, העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירות ופינו לבי"ח סורוקה, 2 נפגעים במצב קל, בהם: אישה בת 48 וגבר בן 46.

זירת השריפה בבאר שבע ( צילום: כבאות והצלה )

חילוץ 15 לכודים – כולל תינוקות

במהלך ליל האירועים הדרמטי, חולצו על ידי לוחמי האש כ-15 לכודים מדירות אפופות עשן. בין המחולצים היו ילדים קטנים ואף תינוקות שהיו בסכנת חיים מיידית כתוצאה משאיפת עשן. כלל הלכודים הועברו לטיפול גורמי הרפואה שהוזעקו למקום.

במקביל לפעולות החילוץ, רוב דיירי הבניינים הונחו לבצע "הסתגרות בטוחה": להניח סמרטוטים רטובים במפתן הדלת, לסגור חלונות ודלתות, ולהיכנס לחדרים פנימיים כדי להגן על עצמם מהעשן הסמיך.

היקף האירוע מעלה חשד כבד להצתות מכוונות ומתוזמנות. המשטרה פתחה בחקירה רחבה במטרה לאתר את המציתים שעמדו מאחורי ליל הטרור הלילי הזה.