פסק הבוררות שיעשה סוף לקרבות בפוניבז׳? והאיומים חסרי התקדים נגד ח"כים חרדים | אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו לאחר עשרות שנים של קרב אלים על גבעת הישיבה, הבורר דוד חשין הכריע כי פוניבז' שייכת ל'שונאים' וכעת ממתינים לראות כיצד ייפעלו בצד ה'מחבלים' | גדולי ישראל הכריעו להמשיך בדיונים על טיוטת חוק הגיוס אך רה"מ נתניהו דורש התחייבות חרדית להצביע בעד החוק | הקרב החרדי על חוק הגיוס יוצא משליטה ומפגינים קיצוניים מאיימים ותוקפים חברי כנסת חרדים | השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, גואל וקנין ואבי גרינצייג (ליל שישי)

צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת 

השבוע בתוכנית

פסק הבוררות הדרמטי בישיבת פוניבז' 

בפסק בוררות ארוך ומנומק של השופט בדימוס דוד חשין, המשתרע על פני עשרות עמודים, חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז'.

הצד של פלג 'המחבלים' יאלצו - כך על פי הבוררות - להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים.

האם פסק הבוררות יכובד ובזה יבוא השקט לגבעת הישיבה בבני ברק או שמא הצד המפסיד יסרב לקבל את הפסק הדרמטי, ומה הסיכוי לערעור?

גדולי ישראל ב'אור ירוק' לדיוני חוק הגיוס

ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש העניקו 'אור ירוק' להמשך הדיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

ב'דגל התורה' מעריכים כי יו"ר ודעת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, יקבע לשבוע הבא דיונים על נוסח החוק וזה למרות שראש הממשלה, בנימין נתניהו, דורש התחייבות שחברי הכנסת החרדים יצביעו בעד החוק, עוד לפני שלב הדיונים.

לאחר הכרעת 'דגל התורה' גם בש"ס מאותתים שיתמכו בנוסח החוק, מה שמעלה את השאלה מה גרם לש"ס להמתין עד להכרעת 'דגל'.

ובמקביל, האלימות נגד חברי הכנסת החרדים עולה מדרגה, ח"כ יואב בן צור הותקף מחוץ לשיעורו של הראש"ל הגר"י יוסף וח"כ ינון אזולאי בכניסה לביתו באשדוד, וברקע הפגנות מול בית ח"כ יעקב אשר, מה שהוביל את המשטרה להעלות את רמת האיום על הח"כים החרדים.

העסקנים שולטים ואנחנו חמורים
חח
6
...
החלפתם בכותרת בין השונאים למחבלים
5
יש לכם טעות ענקית בכותרת!!!!! זה הפוך!!!!
אלי
4
כל אדם צריך לבכות כשהוא רואה את סרטוני האלימות
פונביז
3
זה פסק מצויין וצודק, רבי אליעזר כהנמן הוא היורש של ישיבת פוניבז' המקורית, אילו הרב מרקוביץ היה מחפש יציאה בכבוד, הוא היה מקבל את ההצעות שנתנו לו, ופותח ישיבה בעצמו, ומונע חילול השם ומחלוקת,
יואל
2
נראה לי שהעיתוי לפסק עכשיו מריח גם ריח בגצי"ת פרקליטות להשחיר עכשיו לומדי תורה!1! בא לא נעזור להם כעת! אנו חייבים ליהות מלוקטים כעת נגד הגייוס!!
אבא
1
ישי, יש לכם תוכנית שבועית מעולה. אבל הייתי מציע לכם לצפות בפאנל של ערוצים אחרים. תנו לדבר אחד לשני, על תכנסו אחד לתוך דברי השני כל הזמן, מאד לא נעים להקשיב ככה לפאנל.
ספי

