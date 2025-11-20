חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן.

השבוע בתוכנית

פסק הבוררות הדרמטי בישיבת פוניבז'

בפסק בוררות ארוך ומנומק של השופט בדימוס דוד חשין, המשתרע על פני עשרות עמודים, חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז'.

הצד של פלג 'המחבלים' יאלצו - כך על פי הבוררות - להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים.

האם פסק הבוררות יכובד ובזה יבוא השקט לגבעת הישיבה בבני ברק או שמא הצד המפסיד יסרב לקבל את הפסק הדרמטי, ומה הסיכוי לערעור?

גדולי ישראל ב'אור ירוק' לדיוני חוק הגיוס

ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש העניקו 'אור ירוק' להמשך הדיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

ב'דגל התורה' מעריכים כי יו"ר ודעת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, יקבע לשבוע הבא דיונים על נוסח החוק וזה למרות שראש הממשלה, בנימין נתניהו, דורש התחייבות שחברי הכנסת החרדים יצביעו בעד החוק, עוד לפני שלב הדיונים.

לאחר הכרעת 'דגל התורה' גם בש"ס מאותתים שיתמכו בנוסח החוק, מה שמעלה את השאלה מה גרם לש"ס להמתין עד להכרעת 'דגל'.

ובמקביל, האלימות נגד חברי הכנסת החרדים עולה מדרגה, ח"כ יואב בן צור הותקף מחוץ לשיעורו של הראש"ל הגר"י יוסף וח"כ ינון אזולאי בכניסה לביתו באשדוד, וברקע הפגנות מול בית ח"כ יעקב אשר, מה שהוביל את המשטרה להעלות את רמת האיום על הח"כים החרדים.