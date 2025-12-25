חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', ישראל יוסקוביץ, עורך 'חדשות משפחה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

בניגוד להערכות שלהם ובניגוד להצהרות של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בסיעות החרדיות הבינו השבוע שהיועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, מתנגדת לסעיפים המרכזיים של נוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בשלב זה, בכירי הסיעות החרדיות מקווים שהיועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, תצא נגד היועצת של הוועדה - המכהנת גם כמשנה שלה - ותגן על החוק.

בכנסת מודים כי הסיכויים לכך קלושים, ובכירים בסיעות החרדיות הבהירו השבוע כי אם לא תהיה תמיכה משפטית של היועמ"שית לכנסת - הם לא יקדמו את החוק.

במקביל, השבוע דווח כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החל לשוחח עם בכירים בליכוד וביקש להיערך לאפשרות של פיזור מיידי של הכנסת והליכה לבחירות בזק.

בינתיים, המערכת הפוליטית חזרה לסעור השבוע סביב פרשת קטארגייט, לאחר שיועצו של נתניהו, אלי פלדשטיין, שבר שתיקה וחשף את האמת שלו לפרשה, אמת שחלקה סותרת את ההודעות שלו עצמו בזמן אמת, כפי שחשף העיתונאי אבישי גרינצייג. באופוזיציה קראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה.