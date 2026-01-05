תוכנית כיכר FM בהגשת אלי גוטהלף הפכה למהדורה צפופה וטעונה, שנעה בין פוליטיקה חרדית, גיוס לצה״ל, אלימות ברחובות – ועד כלכלת היום־יום של אזרחי ישראל.

החוט המקשר בין כל האייטמים היה אחד: הפער בין כוונות להשלכות, ובין סיסמאות למציאות.

אמירה אחת – וסערה גדולה

הדיון נפתח בעקבות דבריו של ח״כ יצחק גולדקנופף, שהשווה את הסנקציות על בחורי ישיבות לטלאי הצהוב. אבי גרינצייג הבהיר בשידור כי גם אם הכאב בציבור החרדי אמיתי, השימוש בדימויי שואה הוא טעות קשה.

לדבריו, זו לא שאלה של כוונה אלא של אחריות ציבורית. פוליטיקאי, במיוחד בתקופה רגישה, נמדד לא רק במה שהוא מרגיש - אלא במה שהוא אומר.

חוק הגיוס: הכרעה או בחירות

בהמשך ניתח גרינצייג את מצבו של חוק הגיוס והעריך כי ראש הממשלה מכוון להעברת החוק, אך המכשולים המשפטיים והפוליטיים עדיין משמעותיים.

לדבריו, אם החקיקה תיתקע - האפשרות של הליכה לבחירות הופכת לריאלית יותר ויותר.

חטיבת חשמונאים: גיוס בעלייה, מתיחות בשטח

בהמשך התוכנית עלה לשידור אלחנן וסרמן, ראש מדור גיוס חרדים בחטיבת חשמונאים, שסיפר על מחזור גיוס נוסף - גדול מקודמיו.

לדבריו, החטיבה אינה רודפת אחרי כמות אלא בונה אמון, שלב אחרי שלב, מול הציבור החרדי. הגיוס מתבצע לאחר תהליך סינון וליווי ארוך, מתוך מטרה לשמור על זהות חרדית מלאה גם בתוך השירות הצבאי.

וסמרן אישר כי נרשמה עלייה בתמיכת ההורים, וכי השיח בשטח משתנה - גם אם לאט.

ההפגנות: אלימות, קיצונים ותחושת איפה ואיפה

יענקי לוין, שנכח בהפגנות נגד הגיוס, תיאר תמונות קשות של אלימות, בעיקר מצד המשטרה, לדבריו.

הוא סיפר על עימותים פיזיים, תחושת השפלה, ושימוש מכוון בשוטרות בהפגנות חרדיות. מנגד, הודה כי הקריאות הקיצוניות, כולל ״נמות ולא נתגייס״ ו״נאצים״, מגיעות מקבוצות שוליים אידיאולוגיות - אך משקפות תחושת חרדה קיומית אמיתית בעיניהן.

הדיון חשף עד כמה השיח סביב הגיוס כבר אינו ענייני בלבד - אלא רגשי, טעון ואלים.

שכר המינימום עולה – אבל מי באמת מרוויח?

בחלק הכלכלי של התוכנית נדונה העלאת שכר המינימום הצפויה באפריל 2026. לכאורה בשורה משמחת, אך רועי דנינו, יועץ עסקי, הציג תמונה מורכבת בהרבה.

לדבריו, העלייה בשכר המינימום מגיעה במקביל לעליות חדות בחשמל, מים וארנונה - מה שמנטרל את הרווח עבור העובדים, ופוגע בעיקר בבעלי העסקים הקטנים.

לטענתו, מי שמרוויחים בפועל הם בעיקר עובדים זרים, בעוד שהעסקים הקטנים והצעירים שמחפשים דריסת רגל בשוק - משלמים את המחיר.

