יו"ר 'עוצמה יהודית', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתארח לריאיון מקיף עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס לכל הסערות האחרונות, מהתמיכה של היועצת המשפטית לממשלה להדיח אותו מתפקידו, המבצע המשטרתי בתראבין והירי באחד החשודים, חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והטענות לאלימות משטרתית בהפגנות החרדים הקיצוניים. צפו בריאיון המלא.

כותרות מהריאיון תחילה מתייחס השר בן גביר למבצע המשטרתי בתראבין והירי למוות באחד החשודים הלילה: "נהרג אדם שהוא מחבל לכל דבר, מישהו מנסה לפגוע בשוטרים, עבריין כבד, חשוד בעבירה חמורה של טרור, אני מגבה את השוטרים גיבוי מלא, ודאי על אירוע כזה. ודאי מי שמסכן אותם. היה לו רצון לפגוע בהם, הוא רץ לעברם, גרם להם להבין שיש סכנה ממשית לחיים שלהם. אני אומר ללוחמים שלנו: כל הכבוד. אני מגבה את הלוחמים שלנו". אנחנו עוברים לדבר על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שלמעשה תומכת בהדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי: "היועצת עבריינית, היא צריכה להיחקר במשטרה והיא זו ששולחת כעת 'המלצות'. אני אומר שיש ראיות נגדה, לא סתם דני לוי שלח את תיק חקירת הפצ"רית להשלמת חקירה. איך נחטף נשיא ונצואלה מתחת לאף של איראן ורוסיה? | עדכון מאנשי זק"א בשווייץ משה מנס ויוסי סרגובסקי | 16:37 המשטרה ירתה למוות בתושב תראבין: "מי שמסכן את הלוחמים ינוטרל" קובי רוזן | 06:58 "יועץ שלי קיבל מסר לפני חודשיים ממשרד המשפטים 'אם בן גביר לא ימנה את רינת סבן לקצונה - אנחנו נפטר אותו', מה זה? פרוטקשן? מאפיה, התנהלות של עבריינית ומאפיה".

"אני אומר דבר מאוד פשוט", מוסיף בן גביר, "הניסיון להדיח אותי הוא בחוסר סמכות, אין לבג"צ סמכות, אני מניח שגם נתניהו ידבר בנושא בשבועות הקרובים. גם הלכת דרעי-פנחסי - גם אז מדובר בכתב אישום, אין תקדים להדיח שר. אין לבית המשפט העליון סמכות לפטר שר שאין נגדו כתב אישום".

בשבוע שעבר החליט בג"צ לעצור את תקציב החינוך החרדי, מה שהוביל לזעם של יו"ר ש"ס אריה דרעי על השותפים לקואליציה שלא יצאו נגד בג"צ תוך גיבוי למגזר החרדי.

בן גביר מגיב לדרעי ואומר: "לא נעים להגיד, אני פועל נגד ההחלטות הללו יותר מאשר אריה דרעי פועל, אתה רציני ישי? מי פועל ודורש כבר שנה וחצי לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? מי התנגד לזה? בין היתר החברים החרדים, טול קורה מבין עיניו. אני מכבד את אריה, היחסים שלנו מצוינים, למדתי להעריך אותו והוא למד להעריך אותי".

בהמשך הריאיון התייחס השר בן גביר לסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות: "אנחנו עדיין לומדים את החוק, אני יושב עם אנשי סיעתי. העמדה שלי מאוד ברורה, הציבור החרדי אינו אויב שלנו אלא האחים שלנו. השירות בצבא הוא ערך מאוד חשוב, בוודאי מי שלא לומד. אני עושה את זה במג"ב החרדי. בנט וליברמן מדברים משנאה, אפילו חרדי אחד לא הלך לצבא בזכותם".

"גם הבן שלי שמשרת בסיירת בא ומדבר על חוק הגיוס", משתף בן גביר, "אני אומר לו 'תראה את בנט, תראה את ליברמן', השנאה שלהם גייסה חרדי אחד? לעומת זאת אבא שלך כבר מאוד חרדים הביא למג"ב. אצלי חרדי שנכנס גם יוצא חרדי".

באשר לאלימות משטרה בהפגנות החרדים הקיצוניים, אומר בן גביר: "הדברים מטופלים, המפכ"ל לוי בעצמו השהה שוטר בשבוע שעבר. בעבר הפגנות הללו הסתיימו בעשרות עצורים חרדים ובשבירת ראש להמון אנשים, זה כבר לא קיים. אז להגיד שאין שוטר או שוטרת שעושים דברים שלא יעשו? יש. המפכ"ל מטפל".