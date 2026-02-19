בגלל בן גביר? הנתונים המפתיעים על תקיפות בתי כנסת נחשפים 

נתוני מערכת האכיפה מצביעים על ירידה בהיקף הפגיעות בבתי כנסת מאז כניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לתפקידו. ההשוואה בין שנת 2022, בתקופת עמר בר-לב, לבין השנים 2023-2025 בה מכהן השר בן גביר מצביעה על מגמת ירידה בתקיפות בתי כנסת.

בשנת 2022 נרשמו 74 אירועים של היזק לרכוש במזיד בבתי כנסת. ממוצע השנים 2023 עד 2025 עמד על 54 אירועים בשנה, ירידה של 27%.

גם בקטגוריית פגיעה מכוונת נרשמה ירידה: בשנת 2022 דווחו 81 אירועים, ממוצע השנים 2023-2025 עמד על ירידה של 63 אירועים בשנה, ירידה של 22%.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר בעקבות הדיווח כי ״בתי כנסת הם לב הזהות היהודית של מדינת ישראל". לדבריו, "הנתונים מוכיחים שכאשר יש נוכחות, אכיפה ומשילות, יש פחות פגיעות ויותר שינוי במקומות הקדושים״.