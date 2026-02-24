"מה שלא עשו 30 שנה": כך הופלו בשידור חי סוחרי הנשק בנגב

מפכ"ל המשטרה דני לוי - צילום: דוברות המשטרה מפכ"ל המשטרה דני לוי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:37 מפכ"ל המשטרה דני לוי ( צילום: דוברות המשטרה )

במשך שנה שלמה, סוכני היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז דרום חיו חיים כפולים. הם דיברו ערבית, התנהגו כעבריינים, ובנו אמון מוחלט מול סוחרי הנשק המבוקשים ביותר בנגב. אף אחד לא חשד. עד שהרשת נסגרה.

לפנות בוקר, כשאות הפקודה ניתן, הפכה החקירה הסמויה למכת מחץ גלויה. בלב היישובים רהט ולקייה, מול כנופיות שלא חשדו בדבר, חשפו לוחמי המשמר הלאומי את "מבצע המיליון" – עשרות כלי נשק קטלניים שזרמו בסיטונאות לפשיעה הבדואית, נתפסו רגע לפני שהופנו לרחובות. זוהי דוגמה נוספת לאתגרי הביטחון הפנימי שמעסיקים את הציבור החרדי והישראלי כאחד, בעיקר בהקשר של שמירה על ביטחון התושבים בכל רחבי הארץ.

תפיסת האמל"ח ( צילום: דוברות המשטרה )

הפשיטה בשחר

עם שחר, מאות שוטרים, לוחמי יחידה 33 (הגדעונים), המערך האווירי ולוחמי מג"ב פשטו על בתיהם של החשודים ברהט, חורה ולקייה. המעצרים בוצעו בתיאום מלא ובמקצועיות גבוהה, כשהכוחות הגיעו במפתיע לבתי החשודים שלא ידעו שהם נמצאים תחת מעקב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על הפעילות ואמר: "עושים מה שלא עשו פה שלושים שנה. זו פעילות נחושה נגד עבריינים שמיררו את חיי התושבים". המעצרים הבוקר הם רק תחילתו של גל כתבי אישום שצפוי לזעזע את הנגב.

מבצע שמשנה את המציאות

המבצע מצטרף לשורה של פעולות אכיפה נחושות שמבצעת המשטרה בנגב בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועים דווח על גניבה של 104 טון בוטנים בשווי 2 מיליון שקל ממפעל בבאר שבע, כאשר החשוד ניצל את המלחמה מול איראן לביצוע הפשע. במקרה אחר, ארבעה בדואים הואשמו בפריצה לאתרי תקשורת חיוניים שהוקמו כלקח מאירועי השביעי באוקטובר.

מבצעים אלו מעידים על נחישות המשטרה להתמודד עם הפשיעה המאורגנת בנגב, תוך שימוש באמצעים חכמים ומתקדמים. החקירה הסמויה שנמשכה שנה שלמה מוכיחה שהמשטרה מוכנה להשקיע זמן ומשאבים כדי לפרק כנופיות ולהביא את המעורבים לדין.

עוד יעודכן על המשך ההליכים המשפטיים נגד החשודים.