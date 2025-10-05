כיכר השבת
היופי שבחיפוש

"ולקחתם לכם": השווקים הירושלמיים הומים אדם | גלריה 

עדשת צלמת ירושלמית חושפת את ההמולה, ריגושי הילדים והשמחה הייחודית בשווקים וברחובות הירושלמים, שעות לפני כניסת סוכות • הצצה מרגשת לאנשים מאחורי מצוות החג (סוכות)

הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)
הירושלמים בשוק ארבעת המינים (צילום: חנה פוגל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבארץ

יממות גורליות לקראת עסקת ענק

|

יממות גורליות ודרמטיות

||
4
ש

בפיקוח אברכים יר"ש

נחמן שטרנהרץ|מקודם

הלך לעולמו בטרם עת

||
4

עסקת טראמפ לשחרור החטופים

||
1

ונשמרתם!

|

נתניהו ימסור הערב הצהרה

||
13

בגלל הסוכה

||
6

עימות חריג

|

זהירות!

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר