"ולקחתם לכם": השווקים הירושלמיים הומים אדם | גלריה 

נשיא ארצות הברית הבהיר כי אם ארגון הטרור חמאס יתעקש להמשיך לשלוט ברצועת עזה תהיה "השמדה מוחלטת". לדבריו בקרוב נדע "אם חמאס רציני" | מזכיר המדינה רוביו הבהיר כי 90 אחוז מהפרטים כבר סוכמו וכי נותר לטפל רק בפרטים לוגיסטיים אחרונים | השיחות יתקיימו במצרים (אקטואליה, חטופים ארץ)
ראש הממשלה נפגש עם נציגי פורום הגבורה - והבהיר: "ישראל תדרוש את שחרור כל החטופים כתנאי להתקדמות בתוכנית ואילו לא ישוחררו כולם בזמן שהוקצב נחזור להילחם" | גורמים בחמאס טענו כי ארגון הטרור לא יצליח לשחרר את כולם בתוך 72 שעות ולפי דיווח בניו יורק טיימס גם בישראל מבינים זאת (אקטואלי)
חול המועד סוכות בפתח, ואלפי משפחות יוצאות לטייל ברחבי הארץ. לטובת ציבור שומרי המצוות, קרן קימת לישראל (קק"ל) שוב מקימה סוכות כשרות ומקושטות במגוון יערות ופארקים ברחבי המדינה, אליהן מוזמן הציבור הרחב – ללא תשלום.
ליבנה שלוי (42), לשעבר מנהל קשת יהונתן ולאחר מכן מנהל מרכז קהילתי גולן, נפטר ביום שישי מעקיצת צרעה בזמן טיול משפחתי ברמת הגולן | אבא לחמישה, איש חינוך ומדריך טיולים שהשפיע על מאות אלפים | הלוויתו נערכה אתמול במוצאי שבת בחספין (דיין האמת)
שעות ספורות לפני הגע המשלחות למצרים, לקיום המשא ומתן על תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה, בארגון הטרור חמאס שוררת "מתיחות גדולה מאוד" ו"מרירות" - כך לפי הדיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל' | בקרב מפקדי הארגון שוררת מחלוקת האם וכיצד להיענות לתוכנית טראמפ ויש גם חשש מפני אנרכיה במידה והעסקה תצא לפועל (חדשות)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)
לאחר שחמאס הסכים לחזור לשולחן המו"מ בנוגע לשחרור חטופים, הנשיא טראמפ הורה להפסיק את ההפצצות בעזה ונתניהו הסכים לכך. במצרים יחלו דיונים מואצים בנוגע לשחרור חטפים תוך שבוע - ולא תוך 72 שעות - כפי שטרמפ דרש בהתחלה | ראש הממשלה נתניהו ימסור הערב הצהרה לציבור (חדשות בארץ)
חריג בח'אן יונס: יחידת "סהם" של חמאס פתחה במתקפה נגד משפחת אל-מג'אידה, המתנגדת לארגון הטרור | מחבלים הסתתרו בבית חולים ובמסגד, ירו טילי RPG ומטענים לעבר בתי המשפחה | חיל האוויר הישראלי סייע והרג לפחות 22 פעילי חמאס (חדשות)
כוננים הוזעקו לרחוב עזרא בבני ברק, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה בעת שבנה סוכה | בארגון הצלה שבים ומזכירים לציבור על הסכנות הרבות בבניית הסוכה, ומבקשים להישמר, ולסייע לאנשים מבוגרים, בבניית סוכה במרפסות ועל גגות בניינים, ובפתיחת גגות סוכה (חדשות)
