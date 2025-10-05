היופי שבחיפוש "ולקחתם לכם": השווקים הירושלמיים הומים אדם | גלריה עדשת צלמת ירושלמית חושפת את ההמולה, ריגושי הילדים והשמחה הייחודית בשווקים וברחובות הירושלמים, שעות לפני כניסת סוכות • הצצה מרגשת לאנשים מאחורי מצוות החג (סוכות)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 16:43