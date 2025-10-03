( צילום: שאטרסטוק )

היום (שישי) בשעות הצהריים, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על גבר שנעקץ על ידי צרעה סמוך ליישוב נטור שברמת הגולן. החובשים והפראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר, בן 42, כשהוא ללא דופק וללא נשימה – ומיד החלו בפעולות החייאה מתקדמות.