מצבו אנוש

חריג: פעולות החייאה בגבר שנעקץ על ידי צרעה; "שכב ללא דופק וללא נשימה"

החובשים ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות בשטח, והוא פונה במסוק צבאי לבית החולים פוריה | עקיצות צרעה אינן מסוכנות למרבית האנשים, אך למי שסובלים מאלרגיה - מדובר בסכנת חיים (חדשות)

(צילום: שאטרסטוק)

היום (שישי) בשעות הצהריים, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על גבר שנעקץ על ידי צרעה סמוך ליישוב נטור שברמת הגולן. החובשים והפראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר, בן 42, כשהוא ללא דופק וללא נשימה – ומיד החלו בפעולות החייאה מתקדמות.

לצוותי מד"א חבר כוח רפואה של צה"ל, וביחד העניקו טיפול רפואי מציל חיים. בהמשך פונה האיש במסוק צבאי למרכז הרפואי צפון (פוריה), כשהוא במצב אנוש ותוך כדי המשך ביצוע החייאה.

פראמדיק מד"א יניב אנזל סיפר: ״כשהגענו הבחנו בגבר שכוב על הרצפה, ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שהוא נעקץ על ידי צרעה ומצבו התדרדר. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות והוא פונה לבית החולים כשמצבו אנוש״.

יצויין כי בדרך כלל עקיצה של צרעה אינה מסוכנת עבור רוב האנשים. אך כאשר מדובר במי שסובל מאלרגיה, מדובר בסכנת חיים של ממש.

