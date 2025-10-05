עשרות חסידי חב"ד נפלו לעוקץ: רכשו כרטיסי טיסה מזויפים לרבי

עשרות משפחות מחסידות חב”ד בישראל גילו לאחרונה כי כרטיסי הטיסה שרכשו לניו יורק לימי חודש תשרי, כדי להיות במהלך החגים במרכז העולמי של החסידות ובאוהל קברו של הרבי מליובאוויטש זי"ע - היו מזויפים.

לפי הדיווח באתר וואלה, מדובר בעשרות שהעבירו יחד סכום מצטבר של עשרות אלפי דולרים לגורם שהציג את עצמו כסוכן נסיעות.

חלקם לפי הדיווח נסעו לניו יורק בעצירת ביניים באירופה, וכשהגיעו ליעד הביניים גילו שאין להם טיסת המשך.

אחד הנוסעים, מנחם, סיפר כי שילם כ־1,200 דולר על כרטיס הלוך וחזור. “שלחתי לסוכן העברה בנקאית והוא אמר שישלח את הכרטיסים בלילה, אבל בבוקר הוא כבר לא ענה - גם אחרי שהתקשרתי אליו 20 פעם".

הוא הוסיף כי לתחושתו מדובר ברמייה. "גליתי שגם קרובי משפחה שלי וחברים טובים שלי נפלו". מנחם הגיש תלונה במשטרה.

עוד דווח כי ישנן קרוב למאה עדויות דומות על אנשים שנפלו באותה טיסה ואיבדו את כספם.

ממשטרת ישראל נמסר לוואלה: "נפתחה חקירה, במהלכה יבוצעו כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת".

כיום שוהים במרכז חב"ד עולמי בניו יורק אלפים רבים של אורחים מכל רחבי העולם, בהם אלפי אורחים מישראל - מרביתם תלמידי ישיבות. זרם האורחים צפוי לגבור לקראת שמחת תורה.