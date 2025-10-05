נחשף: השליח הגיבור שבלם את המחבל במנצ'סטר עבר הכשרה מדויקת

הרב דניאל ווקר, משליחי חב"ד במנצ'סטר, ורב בית הכנסת שהותקף ביום הכיפורים האחרון ובו נרצחו שני יהודים - עבר הכשרה ביטחונית בישראל. כך נחשף היום (ראשון) ב'ישראל היום'.

לפי הדיווח, של אריאל כהנא, הרב ווקר עבר את ההכשרה בתכנית שמיועדת לרבנים ומטרתה לתת להם כלים להתמודדעם התקפות טרור. את התכנית מבצע ארגון הביטחון של הקהילות היהודיות בבריטניה cst מטעם מערכת הביטחון והמימון מגיע ממשרד התפוצות.

הרב ווקר, כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', פעל בזמן הפיגוע ביום הכיפורים האחרון בבית הכנסת שלו והצליח למנוע אסון גדול.

בזמן שהמתפללים היו נתונים לסכנת חיים ממשית, היה זה הרב ווקר, לבוש בבגדי לבן של כיפור, שנצפה פועל באומץ לב ובקור רוח, כשהוא נועל את הדלתות ומונע את כניסת המחבל. לפי דיווחים מקומיים, הרב ווקר היה רגוע ופעל בקור רוח כשבלם את המשך הטבח על ידי המחבל.

בתמונה שפורסמה וזכתה להדים ברשתות החברתיות, נראה הרב חבוש 'קיטל' מוכתם בדם, כשהוא מוקף באנשי ביטחון חמושים – מראה שממחיש את חומרת המצב ואת הגבורה שנדרשה ממנו.

בתוך כך, בקהילה היהודית במנצ'סטר לא מפסיקים להלל את הרב ווקר. במוקד הביטחון העולמי של חב"ד CWA, פרסמו הצהרה חריגה: "אנו מתפללים לרפואת הפצועים ולזכרם של הנרצחים במנצ'סטר. אויבינו ממשיכים לנסות לפגוע ביהודים בכל מקום, ועלינו להישאר ערניים. אנו גאים בשליח חב"ד הרב דניאל ווקר וב-CST - ארגון הביטחון של יהודי אנגליה, שפעלו באומץ והצילו רבים ממסכת דמים נוספת".