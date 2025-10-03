( צילום: כבאות והצלה לישראל )

שריפה גדולה פרצה בצהריים (שישי) בבניין מגורים בן שש קומות ביישוב תל ציון שבבנימין. לוחמי האש שהוזעקו למקום חילצו 21 לכודים – בהם תינוקות וקשישים – מתוך הדירות, לאחר שעשן כבד מילא את הבניין.

במקביל לפעולות החילוץ, פעלו הצוותים לכיבוי מוקד האש ולשחרור העשן הרב. החקירה הראשונית מצביעה על כך שהשריפה החלה בסוכה שהייתה צמודה לבניין. סגן טפסר רוני יעקב, מפקד האירוע, סיפר: "בעת חזרת לוחמי האש מאירוע ביישוב עלי, התקבל הדיווח על השריפה בתל ציון. מיד הוריתי על הזנקת כוחות נוספים, כולל סיוע ממחוזות שכנים. עם ההגעה, הצוותים חולקו לגזרות – לחילוץ ולכיבוי. הלוחמים עברו דירה דירה בבניין וחילצו לכודים רבים". ממד"א נמסר כי 22 נפגעים פונו לבתי החולים שערי צדק, הדסה עין כרם והדסה הר הצופים. ביניהם – נער בן 14 במצב בינוני עם כוויות בגפיים, וכן 25 מבוגרים וילדים במצב קל לאחר ששאפו עשן.

( צילום: כבאות והצלה לישראל )

חובש רפואת חירום במד"א, אלי גנזל, הוסיף: "כשגענו למקום ראינו שריפה בקומה השלישית ועשן רב. דיירי הבניין יצאו לעברנו תוך כדי פעולות הכיבוי. נער בן 14 היה בהכרה מלאה וסבל מכוויות, ושאר הדיירים סבלו משאיפת עשן. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותם לבתי החולים. צוותי מד"א נשארים במקום עד לסיום פעולות הכיבוי".

בכבאות והצלה מזכירים את כללי הבטיחות לחג הסוכות: יש לוודא חיבורי חשמל תקניים ומבודדים, להימנע מהצבת תאורה בצמוד לסכך, ולא להדליק נרות חג או שבת בתוך הסוכה.