חמאס צפוי לדרוש

"עשוי להיות הסינוואר הבא": הרוצחים האכזריים הללו ישוחררו בעסקה?

במסגרת עסקת שחרור החטופים העומדת על הפרק צפוי חמאס לדרוש שחרור מחבלים כבדים ביותר - ביניהם מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת. מי הם המחבלים ומה עברם הביטחוני? (ביטחון)

אסירים 'כבדים' | מימין: מרואן ברגותי, משמאל: אחמד סעדאת (צילום: Noam Moskowitz/Flash90 / Flash90 maarivout / Yoav Ari Dudkevitch/Flash90 )

עסקת הענק שמוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשחרור כל החטופים ועצירת המלחמה - כוללת בתוכה גם חלקים מסוכנים בדמות שחרור מחבלים, בהם מחבלים שנחשבים ל"כבדים" מאוד ונדונו בישראל למאסרי עולם.

ב-N12 דווח היום (ראשון) כי בין השמות שעומדים על הפרק נמנים מרוואן ברגותי, עבדאללה ברגותי, איברהים חאמד, אחמד סעדאת, חסן סאלמה ועבאס א-סייד - לצד מחבלים רבים נוספים.

יצויין כי אין דיווח לפי שעה על שמות המחבלים שישוחררו, ויתכן כי הללו לא ימנו בסופו של דבר עם המשוחררים. יחד עם זאת בחמאס צפויים להעלות שוב את השמות שלהם, אותם מחבלים שהובילו את הפיגועים הקטלניים באינתיפאדה.

אחמד סעדאת הוא מזכ"ל ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, ומי שתכנן את רציחתו של השר רחבעם זאבי הי"ד. הוא נעצר לפני 18 שנה ונגזרו עליו 30 שנות מאסר. בזמן עסקת שליט סירבה ישראל לשחררו.

מרואן ברגותי הוא מחבל בולט בארגון הפת"ח. הוא אחראי באופן ישיר לרצח חמישה ישראלים בפיגועים שונים שהוציא לפועל. הוא נידון לחמישה מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר.

עבדאללה ברגותי הוא איש חמאס שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ביהודה ושומרון. הוא אחראי לעשרות פיגועים נגד ישראלים, שבהם נרצחו עשרות ישראלים. הוא נידון לעונש חסר תקדים של 67 מאסרי עולם. מדובר בעונש הארוך ביותר שניתן אי פעם מחוץ לארצות הברית.

בעסקת שליט ישראל התנגדה לשחררו. גורם בכיר בשב"כ יוסי אמרוסי העריך לפני מספר חודשים, בראיון לרדיו צפון 104.5FM, כי עבדאללה ברגותי עשוי להיות הסינוואר הבא אם ישוחרר.

