עסקת הענק שמוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשחרור כל החטופים ועצירת המלחמה - כוללת בתוכה גם חלקים מסוכנים בדמות שחרור מחבלים, בהם מחבלים שנחשבים ל"כבדים" מאוד ונדונו בישראל למאסרי עולם.

ב-N12 דווח היום (ראשון) כי בין השמות שעומדים על הפרק נמנים מרוואן ברגותי, עבדאללה ברגותי, איברהים חאמד, אחמד סעדאת, חסן סאלמה ועבאס א-סייד - לצד מחבלים רבים נוספים.

יצויין כי אין דיווח לפי שעה על שמות המחבלים שישוחררו, ויתכן כי הללו לא ימנו בסופו של דבר עם המשוחררים. יחד עם זאת בחמאס צפויים להעלות שוב את השמות שלהם, אותם מחבלים שהובילו את הפיגועים הקטלניים באינתיפאדה.

אחמד סעדאת הוא מזכ"ל ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, ומי שתכנן את רציחתו של השר רחבעם זאבי הי"ד. הוא נעצר לפני 18 שנה ונגזרו עליו 30 שנות מאסר. בזמן עסקת שליט סירבה ישראל לשחררו.

מרואן ברגותי הוא מחבל בולט בארגון הפת"ח. הוא אחראי באופן ישיר לרצח חמישה ישראלים בפיגועים שונים שהוציא לפועל. הוא נידון לחמישה מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר.

עבדאללה ברגותי הוא איש חמאס שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ביהודה ושומרון. הוא אחראי לעשרות פיגועים נגד ישראלים, שבהם נרצחו עשרות ישראלים. הוא נידון לעונש חסר תקדים של 67 מאסרי עולם. מדובר בעונש הארוך ביותר שניתן אי פעם מחוץ לארצות הברית.

בעסקת שליט ישראל התנגדה לשחררו. גורם בכיר בשב"כ יוסי אמרוסי העריך לפני מספר חודשים, בראיון לרדיו צפון 104.5FM, כי עבדאללה ברגותי עשוי להיות הסינוואר הבא אם ישוחרר.