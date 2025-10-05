כותב השורות מראיין את ליבנה ע"ה בפסגת הר בנטל

טרגדיה קשה פקדה את רמת הגולן ביום שישי האחרון. ליבנה שלוי (42), יצא לטיול משפחתי בשביל הגולן - המקום שאהב כל כך ושהקדיש לו את חייו. באזור מושב נטור נעקץ על ידי צרעה ופיתח תגובה אלרגית קשה. למרות מאמצי החייאה ממושכים בשטח, פינויו במסוק של חיל האוויר עם צוותי 669, ופעולות ההחייאה בבית החולים פוריה - נקבע מותו.

הלוויתו נערכה במוצאי שבת בחספין. בהלוייה ספדו בכאב בני המשפחה, אמו תבלח"ט הגברת אוריה, האח לוטם, האלמנה הודיה, בנו אוריה, המ"פ שלו בצלאל ועוד חבר מהיחידה. איש חינוך ונתינה ליבנה שלוי היה איש חינוך ברמת הגולן במשך שנים רבות. שימש כמנהל מרכז סיור ולימוד "קשת יהונתן" - מרכז המוקדש לזכרו של יוני וודק ז"ל, שנהרג כשריונר במלחמת יום הכיפורים, ולאחר מכן כמנהל מרכז קהילתי גולן. הוא היה אבא לחמישה ילדים, ורעייתו הודיה משמשת כמנהלת יחידת המתבגרים במועצה האזורית גולן. ליבנה שירת מאות ימים במילואים בסיירת נח"ל. רק לפני מספר ימים יצא לחופשה קצרה עם משפחתו. במשך שנים, עשרות אלפי תלמידים צעדו בשבילי הגולן במסגרת תוכניות חינוכיות שליבנה עמד מאחוריהן. הוא לא חיפש פרסום או הכרה - רוב התלמידים אף לא ידעו שהוא זה שעבד מאחורי הקלעים כדי שהטיולים יצאו לפועל. עבורו, החינוך והחיבור לארץ היו המטרה. מדריך שהכירו רבים קהל המטיילים הרחב ברמת הגולן הכיר את ליבנה בצורה זו או אחרת - כמדריך, כמארגן, כאיש השטח שתמיד ידע להראות את הפנינים הנסתרות של הגולן.

כותב השורות מראיין את ליבנה ע"ה במִינָרֵט של המסגד הנטוש בכפר הצ'רקסי אלחֻ'שניה

גולשי 'כיכר השבת' הכירו אותו בכתבות שפרסמתי בחורף לפני כארבע שנים. ליבנה הדריך אותי בסדרת סיורים מקיפה ברמת הגולן שתועדה בשלוש כתבות מצולמות שפורסמו באתר לגולשי כיכר.

בכתבה "65 קילומטר מדמשק: בשיא הסופה העפלנו עד לפסגת 'הר בנטל'", המצוי רק 65 קילומטר מדמשק, ליבנה לקח אותי גם לסיור במפקדה הסורית הנטושה ובחדר ההנצחה לאלי כהן.

בכתבה "בשיא החורף והקור: מעיין רותח ברמת הגולן", ליבנה שלוי הדריך אותי בשלל מעיינות חמים ברמת הגולן.

כך גם בכתבה על כפר ע'ג'ר החצוי על גבול לבנון - ליבנה היה המדריך שחשף את נופלאות הגולן, את ההיסטוריה ואת הסיפורים האנושיים שמאחוריהם.

דרך הכתבות הללו, גולשי 'כיכר השבת' זכו להכיר את ידיעותיו הרחבות, את התשוקה שלו להעמיק ולחקור, ואת אהבתו העמוקה לארץ.

טיול שלא יצא לדרך

בשנה האחרונה, הייתי בקשר עם ליבנה כשערך סיור הכנה מיוחד לנחל חצבאני - מעבר לגדר המערכת. מדובר במקום שישראלים לא ביקרו שם שנים רבות.

כך ליבנה תכנן טיול נדיר מתוך ציפייה שצה"ל יאשר אותו לאחר שמחבלי החיזבאללה נטשו את המקום.

בסופו של דבר, צה"ל לא אישר את תוכנית הטיול, ויהי רצון שנזכה לבקר בו בקרוב לזכרו של ליבנה.

כותב השורות מראיין את ליבנה ע"ה במפקדת הצבא הסורי הנטושה בקוניטרה

"מאות אלפים הושפעו ממעשיך"

בעקבות הבשורה המזעזעת על פטירתו, פורסמו עשרות הודעות של חברים, עמיתים ותלמידים ששיתפו את כאבם ואת הערכתם לאיש שהיה.

אביתר ליכטמן, מורה דרך שעבד תחתיו בקשת יהונתן, כתב הספד:

"ליבנה היה האיש שנתן לי קרש הצלה בזמנים שהייתי תלוש עם המעבר לצפון. האיש שהכיר לי את צפונות הגולן והטביע בי את הרצון להכיר ולחקור ולהעמיק".

"מאות שעות עם ליבנה לאורך 3 שנים קרובות שגרמו לי לרצות להיות יותר מקצועי, ללמוד להיות שטותניק ורציני במקביל ובעיקר להיות מענטש", המשיך ליכטמן. "לימדת אותי שמנהל ובוס יכול להיות גם חבר קרוב, וגם פרטנר לאימפולסיביות ולשטויות כשהחלטנו לטוס מעכשיו לעכשיו, וכשהלכנו לקטוף פירות בכל כפר צ'רקסי בגולן וכשנרטבנו בכל זרימה אפשרית".

"הרבה שעות של שיחות נפש עברו שם במשרד שלך שתמיד היה פתוח, ועשרות כוסות קפה ששפכתי לך בטעות על השולחן ותמיד נענו בחיוך", הוסיף.

"מאות אלפים הושפעו ממעשיך", כתב ליכטמן. "עשרות אלפי תלמידים שהצעדת בגולן מידי שנה בלי שהם יודעים שהיית מאחורי הקלעים, עשרות אלפי צועדים בעקבות סיפורי נופלים ברחבי הארץ, אלפים שצעדו יחד עם פצועים ביום ההוקרה לפצועי צה"ל ועשרות בנות שהיית להן לאבא ולמחנך ולמנהל ולאח גדול בקשת יהונתן".

נתנאל אלינסון, חברו של ליבנה, כתב: "ליבנה היה איש שטח וחינוך פורץ דרך בכל הנוגע להעמקת ההיכרות במרחבים חדשים ברמת הגולן ובבשן, וזה היה אחד ממפעלי חייו הגדולים (שלשום עוד הספיק להמליץ לי ולצוות שלנו על אתרים בגולן). וזה כמובן שני למפעלו הכי חשוב; היותו איש משפחה אוהב ומסור מיוחד כל כך".

אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, כתב: "כולנו המומים וכואבים על לכתו הפתאומי של ליבנה שלוי ז"ל, חבר ואדם יקר, בן הגולן ואיש משפחה מסור".

יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין, כתב: "אני משתתף בצערה הגדול של משפחת שלוי, רעייתו הודיה, ילדיו וכל בית יונתן על פטירתו בטרם עת של שותפינו וחברנו האהוב, מנהל מרכז קהילתי גולן, איש מיוחד ומלא באהבה - ליבנה שלוי ז"ל. הלב נקרע ומסרב להאמין".

מבית קשת יהונתן נמסר: "בלב כואב, בית קשת יהונתן וצוותיו לדורותיהם אבל על מותו הפתאומי והבלתי נתפס של יקירנו ליבנה שלוי. משתתפים באבלה הכבד של משפחת שלוי ומחבקים את המשפחה, את הודיה והילדים".

אנו משתתפים בצער הכבד של משפחת שלוי - הודיה, והילדים ומשפחת יונתן. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.