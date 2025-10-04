עוד לפני הזמן שהנשיא טראמפ הקציב לחמאס לענות תשובה על תוכנית ה-21 הנקודות שהציג, חמאס הודיע במהלך שבת קודש, כי הוא נענה באופן חיובי לעסקה.

בהצהרה הרשמית של חמאס נכתב: "לאחר שבחנו בצורה מעמיקה את התוכנית של טראמפ, הועברה למתווכות התגובה הבאה - חמאס מעריך את המאמצים הערביים, האסלאמיים והבינלאומיים, כמו גם את מאמציו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקוראים לסיום המלחמה ברצועת עזה, חילופי שבויים, כניסת סיוע מיידית, דחיית הכיבוש של רצועת עזה ועקירת עמנו הפלסטיני ממנה".

"בהקשר זה", נכתב בהודעה: "ועל מנת להשיג את הפסקת מעשי האיבה ונסיגה מלאה מרצועת עזה, התנועה מודיעה על הסכמתה לשחרר את כל החטופים הישראלים, חיים וחללים כאחד, בהתאם לנוסחת החילופים הכלולה בהצעת הנשיא טראמפ, ובלבד שיתקיימו תנאי השטח לכך. בהקשר זה, התנועה מאשרת את נכונותה להיכנס באופן מיידי למשא ומתן באמצעות המתווכות כדי לדון בפרטים".

לסיום נכתב: "התנועה גם מחדשת את הסכמתה למסור את ניהול רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי (טכנוקרטים), שמבוסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ותמיכה ערבית ואסלאמית. הסוגיות האחרות שהועלו בהצעת הנשיא טראמפ הנוגעים לעתיד רצועת עזה ולזכויות העם הפלסטיני האותנטיות, קשורות לעמדה לאומית כוללת ובהסתמך על החוקים וההחלטות הבינלאומיות הרלוונטיות, ויידונו במסגרת מסגרת לאומית פלסטינית כוללת שבה חמאס יהיה חלק וישתתף באחריות מלאה".

בהוראתו של הנשיא טראמפ בעקבות התשובה החיובית של חמאס, ראש הממשלה נתניהו הורה להפסיק כעת את הפעילות המבצעית בעזה.

הנשיא טראמפ כתב אחרי שחמאס העביר את התשובה: "בהתבסס על ההצהרה שפרסמה חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה, כדי שנוכל להוציא את בני הערובה בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו כבר נמצאים בדיונים על פרטי ההסדר. זה לא נוגע רק לעזה, אלא לשלום המיוחל זה זמן רב במזרח התיכון".

לשכת ראש הממשלה מסרה: "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו כדי לסיים את המלחמה בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל שתואמים את חזון הנשיא טראמפ".

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "מטה משפחות החטופים מחזק את נחישותו של הנשיא טראמפ להביא להשבתם של כל החטופים והחטופה ולסיום המלחמה. הדרישה של הנשיא לעצור כעת את המלחמה הכרחית. היא תמנע פגיעה חמורה ובלתי הפיכה בחטופים".

לסיום נכתב בהודעת המטה: "אנו קוראים לרה״מ להורות מידית על מו״מ יעיל ומהיר להשבת כל חטופינו".

אך יצוין, כי על פי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', למרות התשובה החיובית עוד יש חילוקי דעות בתוך הנהגת ארגון הטרור, העיקריות שבהן הן: ההתפרקות מנשק והתנאים לשחרור החטופים.

כפי שדווח בערב שבת, הנשיא טראמפ שחרר הודעה נזעמת נגד חמאס בה כתב: "חמאס מהווה איום אכזרי ואלים במשך שנים רבות במזרח התיכון! הם הרגו (והפכו חיים לאומללים בצורה בלתי נסבלת), והגיעו לשיאם בטבח ב-7 באוקטובר בישראל, כאשר הם רצחו ועשו מעשים קשים בתינוקות, נשים, ילדים, קשישים, צעירים וצעירות רבים, בנים ובנות, שרצו לחגוג את חייהם יחד".

עוד כתב הנשיא: "כנקמה על מתקפת ה-7 באוקטובר על הציוויליזציה, יותר מ-25,000 "חיילים" של חמאס כבר נהרגו. מי שנשאר מוקפים ולכודים צבאית, רק מחכים שאתן את המילה "לכו", כדי שחייהם יסתיימו במהירות".

"באשר לשאר אנשי חמאס", כתב הנשיא: "אנו יודעים היכן ומי אתם, ואתם תיהרגו או שיצודו אותכם. אני מבקש מכל הפלסטינים התמימים לעזוב מיד את האזור זה של מוות עתידי פוטנציאלי גדול לטובת חלקים בטוחים יותר של עזה. כולם יטופלו היטב על ידי אלה שמחכים לעזור".

הנשיא המשיך וכתב: "למרבה המזל, אנחנו ניתן הזדמנות אחרונה לחמאס, כאשר אומות גדולות, חזקות ועשירות מאוד במזרח התיכון ובאזורים הסובבים אותו, יחד עם ארצות הברית של אמריקה, הסכימו, עם חתימה על ישראל, לשלום, לאחר 3000 שנה במזרח התיכון. עסקה זו גם חוסכת את חייהם של כל לוחמי חמאס שנותרו! פרטי המסמך ידועים לעולם, והוא הסכם גדול לכולם! יהיה לנו שלום במזרח התיכון בדרך זו או אחרת. האלימות ושפיכות הדמים ייפסקו".

לסיום כתב הנשיא אולטימטום: "חמאס צריכה לשחרר את החטופים, כולם, כולל גופות המתים, עכשיו! יש להגיע להסכם עד יום ראשון בערב בשעה שש בערב, שעון וושינגטון הבירה (שעה 01:00 בישראל). כל מדינה חתמה! אם הסכם ההזדמנות האחרונה הזה לא יושג, יהיה גיהנום נוראי לחמאס, כפי שאף אחד לא ראה מעולם. יהיה שלום במזרח התיכון בדרך זו או אחרת. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה!".