שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

ברגע מרגש ורווי משמעות, הגיע השבוע שגב כלפון, ששוחרר לאחר 738 ימים בשבי חמאס בעזה, לביקור ראשון בכותל המערבי – המקום ששימש עבורו סמל של אמונה, תקווה וחוסן רוחני לאורך תקופת שביו במנהרות עזה.

במהלך הביקור סייר שגב במנהרות הכותל ובאתרים הארכיאולוגיים שמתחת לרחבת הכותל, שם נחשף להיסטוריה היהודית ולרצף האמונה והתקווה לאורך הדורות.

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

במרכז הביקור נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ יחד עם שגב תפילת הודיה מרגשת ובירכו ברכת הגומל – הנאמרת על יציאה משבי או סכנת חיים, כביטוי להודיה על הישרדות וחזרה הביתה לשלום. חטיפה על רקע חוב: כך חילצו את הצעיר בקריות קובי רוזן | 13:31 כולם על הרגליים: כך התקבל ראש העיר ניו יורק אריק אדמס בכנסת | צפו יוני גבאי | 17.11.25 "הכותל המערבי הוא לב התפילה והתקווה של עם ישראל זה דורות רבים", אמר הרב רבינוביץ, "במשך שנתיים התפללו כאן מיליונים לשובם של החטופים. וכעת אנו מודים לה' על הניסים ועל שובו של שגב לחיק משפחתו. "הכותל המערבי, שהיה מוקד לתפילות ולדמעות למען החטופים, הופך כעת למקום של שמחה, הודיה וחיים מחודשים, כדברי הנביא ישעיהו: 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם...'".

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

במהלך הביקור נפגש שגב עם אריק גרטלר, התומך בקידום מורשת הכותל המערבי ובחפירות הארכיאולוגיות שמתחת לרחבת הכותל המערבי.

גרטלר העניק לשגב שריד נדיר של כד חרס עתיק שנחשף בחפירות הארכיאולוגיות כמחווה אישית של הוקרה והערכה על עמידתו, שרידותו ואמונתו כמו שריד זה ששרד תקופות של חורבן ותקומה עד היום.

"כמו השריד העתיק ששרד אלפי שנים ונשמר בשלמותו מתחת לפני האדמה בירושלים", אמר גרטלר, "כך גם רוחו של שגב, האומץ, האמונה והאור הפנימי שבו שרדו את האפלה הנוראה וחזרו אל האור, אנחנו יודעים שאומץ רוחו וחוסנו של שגב הם המרכיבים המרכזיים ששמרו על העם היהודי לאורך ההיסטוריה ועלינו להמשיך לספר את סיפור הישרדותו וחוסנו של שגב והעם היהודי לדור דור".

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )