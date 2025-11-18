כיכר השבת
לאחר 738 ימים בשבי

שורד השבי שגב כלפון ביקר בכותל המערבי - לראשונה מהשחרור | תיעוד

לאחר 738 ימי שבי בידי חמאס: שורד השבי שגב כלפון ביקר בכותל המערבי וקיבל שריד עתיק שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות מתחת לרחבת הכותל כסמל לאמונה ולשרידות | תיעוד (חדשות)

1תגובות
שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

ברגע מרגש ורווי משמעות, הגיע השבוע שגב כלפון, ששוחרר לאחר 738 ימים בשבי חמאס בעזה, לביקור ראשון בכותל המערבי – המקום ששימש עבורו סמל של אמונה, תקווה וחוסן רוחני לאורך תקופת שביו במנהרות עזה.

במהלך הביקור סייר שגב במנהרות הכותל ובאתרים הארכיאולוגיים שמתחת לרחבת הכותל, שם נחשף להיסטוריה היהודית ולרצף האמונה והתקווה לאורך הדורות.

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

במרכז הביקור נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ יחד עם שגב תפילת הודיה מרגשת ובירכו ברכת הגומל – הנאמרת על יציאה משבי או סכנת חיים, כביטוי להודיה על הישרדות וחזרה הביתה לשלום.

"הכותל המערבי הוא לב התפילה והתקווה של עם ישראל זה דורות רבים", אמר הרב רבינוביץ, "במשך שנתיים התפללו כאן מיליונים לשובם של החטופים. וכעת אנו מודים לה' על הניסים ועל שובו של שגב לחיק משפחתו.

"הכותל המערבי, שהיה מוקד לתפילות ולדמעות למען החטופים, הופך כעת למקום של שמחה, הודיה וחיים מחודשים, כדברי הנביא ישעיהו: 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם...'".

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

במהלך הביקור נפגש שגב עם אריק גרטלר, התומך בקידום מורשת הכותל המערבי ובחפירות הארכיאולוגיות שמתחת לרחבת הכותל המערבי.

גרטלר העניק לשגב שריד נדיר של כד חרס עתיק שנחשף בחפירות הארכיאולוגיות כמחווה אישית של הוקרה והערכה על עמידתו, שרידותו ואמונתו כמו שריד זה ששרד תקופות של חורבן ותקומה עד היום.

"כמו השריד העתיק ששרד אלפי שנים ונשמר בשלמותו מתחת לפני האדמה בירושלים", אמר גרטלר, "כך גם רוחו של שגב, האומץ, האמונה והאור הפנימי שבו שרדו את האפלה הנוראה וחזרו אל האור, אנחנו יודעים שאומץ רוחו וחוסנו של שגב הם המרכיבים המרכזיים ששמרו על העם היהודי לאורך ההיסטוריה ועלינו להמשיך לספר את סיפור הישרדותו וחוסנו של שגב והעם היהודי לדור דור".

שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
שורד השבי שגב כלפון בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה לא הפך הקטן שכהן גדול מצא עם השמן זית בזמן היוונים???
שווה בדיקה!

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר