כיכר השבת
עימות חריג

חמאס ניסה לפגוע בחמולה יריבה – צה"ל סייע וחיסל 22 מחבלים

חריג בח'אן יונס: יחידת "סהם" של חמאס פתחה במתקפה נגד משפחת אל-מג'אידה, המתנגדת לארגון הטרור | מחבלים הסתתרו בבית חולים ובמסגד, ירו טילי RPG ומטענים לעבר בתי המשפחה | חיל האוויר הישראלי סייע והרג לפחות 22 פעילי חמאס (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

עימותים חריגים נרשמו ביממה האחרונה בעיר ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה, כאשר מחבלי ניסו לתקוף את חמולת אל-מג'אידה המקומית – משפחה גדולה הידועה בהתנגדותה לארגון הטרור.

לפי מקורות פלסטיניים, פעילי חמאס הסתתרו בבית החולים נאסר ובמסגד סמוך, ומשם פתחו במתקפה על בתי המשפחה באמצעות ירי מנשק קל, מקלעים כבדים, רקטות RPG והטמנת מטעני חבלה. בני המשפחה השיבו אש, ובעיר התפתחו חילופי ירי עזים.

חוסאם אל-אסטל, מפקד הארגון המקומי המתנגד לחמאס, טען בשיחה עם כאן חדשות כי התערב בסיוע מהאוויר ותקף את חוליות חמאס. לדבריו, "לפחות 22 מחבלים חוסלו בתקיפות", בעוד שבקרב בני המשפחה נהרגו מספר מצומצם של אנשים – רובם קשישים.

הרקע לעימות: על פי מקורות מקומיים, חמאס ביקש לנקום במשפחת אל-מג'אידה לאחר שחלק מבניה הכו בעבר פעיל ביחידת "סהם" – הזרוע בארגון האחראית על מעקב ותפיסת משת"פים החשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר