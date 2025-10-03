חמאס ניסה לפגוע בחמולה יריבה – צה"ל סייע וחיסל 22 מחבלים

עימותים חריגים נרשמו ביממה האחרונה בעיר ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה, כאשר מחבלי חמאס ניסו לתקוף את חמולת אל-מג'אידה המקומית – משפחה גדולה הידועה בהתנגדותה לארגון הטרור.

לפי מקורות פלסטיניים, פעילי חמאס הסתתרו בבית החולים נאסר ובמסגד סמוך, ומשם פתחו במתקפה על בתי המשפחה באמצעות ירי מנשק קל, מקלעים כבדים, רקטות RPG והטמנת מטעני חבלה. בני המשפחה השיבו אש, ובעיר התפתחו חילופי ירי עזים.

חוסאם אל-אסטל, מפקד הארגון המקומי המתנגד לחמאס, טען בשיחה עם כאן חדשות כי צה"ל התערב בסיוע מהאוויר ותקף את חוליות חמאס. לדבריו, "לפחות 22 מחבלים חוסלו בתקיפות", בעוד שבקרב בני המשפחה נהרגו מספר מצומצם של אנשים – רובם קשישים.

הרקע לעימות: על פי מקורות מקומיים, חמאס ביקש לנקום במשפחת אל-מג'אידה לאחר שחלק מבניה הכו בעבר פעיל ביחידת "סהם" – הזרוע בארגון האחראית על מעקב ותפיסת משת"פים החשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.