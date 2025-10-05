היה לי בחצר עץ קטן שצמח לבד" סיפר נתנאל "אני מדגיש שהוא היה קטן, כמו שיח עבה שגדל לבד. רציתי להוריד אותו בשביל לבנות את הסוכה. ידעתי שיש מסורית מיוחדת לעץ אבל אין לי, בדיוק היו אצל שכנים שלי פועלים שעבדו עם משחזת דיסק של ברזל. לא חשבתי שאמורה להיות בעיה. זה חיתוך של שניה. תכלס התחלתי לנסר ופתאום למרות שהחזקתי חזק ובטוח, הדיסק פשוט עף לי מהיד על הרגל באינסטיק הרמתי ידים מה שהציל אותי כי מהרגל זה עף לראש וחתך לי את הכף יד חתך רציני מאוד. פתסתי את החתך, תוך דקות הגיעו חובשים פינו אותי לשיבא שם עבדו שקשה והצליחו להציל את היד אבל אני עם נזק בלתי הפיך, נחתכו הגידים ויש לי נכות ביד".

הסיפור הזה לא חריג, בימים האחרונים יש 4 מקרים נוספים בהם אנשים שניסו לחתוך עץ באמצעות מסור דיסק לברזל ונפצעו בדרגות פציעה שונות והדבר הזה היה ניתן למניעה אם רק הייתה מודעות לכך. מי שפעל לפרסם את הסכנה הוא יוני שמואל בעל מסגריית פלדה שמספר לנו כי יש אנשים שפשוט לא מודעים או שחושבים שהם אמיצים.

איך הגעת לזה?

"אני איש עבודה ופרסמתי את הסכנה אצלי בסטטוס ובבת אחת קיבלתי מלא מלא פניות וסיפורים קשים, הבנתי שזה פשוט מחסור בידע אז דאגתי לעשות סרטון שאני מסביר על סוגי המסורים השונים. הקמפיין כבר שנתיים שאני מזהיר ובכל פעם שולחים לי שההוא נפצע והשרת נפצע וההוא נהרג וכל פעם מגיעים סיפורים ותמונות מזעזעות של קטיעות ופגיעות לכן אני חושב שכולם ידעו ויש מאות שזרקו את הדיסק ספציפי המסוכן שאני מדבר עליו".

האזהרה של שמואל היא מפני השימוש באופן ספצפי במסור הזה אך צריך לדעת שכל שימוש במסורי דיסק הוא מסוכן ולא בגלל הכלי עצמו אלה בגלל שימוש לא נכון. מתחילת השנה הנוכחית דווחו לפחות 16 תאונות עבודה עם מסורי דיסק, שכללו פציעות בינוניות ומעלה בעיקר בגפיים, כאשר התקלה נובעת ברוב המקרים משימוש לא תקין, הסרת אמצעי מיגון, שימוש בדיסקים פגי תוקף או לא מתאימים לחומר הנחתך. כמעט 99.9% מהתאונות נובעות מחוסר ידע וטעויות בשימוש במסורים, בעיקר בענפי השיפוצים, הבנייה והנגרות, ולא מפגם טכני של הציוד.

ואם כבר אזהרות וסכנות, מאז צאת השבת, שישה מקרים של נפילות ופציעות במהלך בניית סוכה ואת הפגיעה הבאה באמצעות כתבה זו והלוואי ונצליח למנוע.