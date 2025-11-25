פעילת האקלים האנטי ישראלית גרטה טונברג קיבלה איסור כניסה לונציה למשך 48 שעות לאחר שהצטרפה לפעילי ״התקוממות נגד ההכחדה״ שצבעו את התעלה הגדולה בעיר בירוק זוהר.

על פי הדיווחים, טונברג, בת 22, נקנסה בכ־172 דולר יחד עם כ־35 מפגינים נוספים שלקחו חלק במחאה. הארגון מסר כי הם השתמשו בצבע פלואורסצנטי לא-רעיל, חומר שנפוץ בשימוש במחקרים סביבתיים כמו מעקב אחר זרימת מים או איתור דליפות, והדגיש כי אינו מהווה סכנה אקולוגית.

על פי הארגון, המחאה נועדה למשוך תשומת לב להשלכות הכבדות של קריסת האקלים לדבריהם, ונציה היא אחת הערים הפגיעות ביותר באירופה בשל עליית מפלס הים והצפות שהולכות ומתרבות. בארגון מתחו גם ביקורת על ממשלת איטליה בראשות ג׳ורג׳ה מלוני בשל התנגדותה לצעדים אקלימיים מחמירים יותר במהלך הדיונים בוועידת COP30.

טונברג השתתפה בפעולה בדיוק בזמן סיום ועידת האקלים COP30 בברזיל, כאשר פעולות מתואמות התקיימו בעשר ערים ברחבי איטליה. בין היתר נצבעו מזרקות בגנואה ובפדובה והפכו נהרות לירוקים בטורינו, בולוניה וטרנטו. בעיר נתלה שלט ״עצרו את האקוציד״ על גשר ריאלטו המפורסם, ובמרכז העיר צעדה קבוצה של מפגינים בלבוש אדום וברעלות שיצרו מחאה שקטה בין ההמונים.

מושל מחוז ונטו, לוקה זאיה, גינה את הפעילות וקבע כי מדובר במחווה שעלולה לגרום נזק סביבתי. הוא תיאר את המעשה כחוסר כבוד כלפי העיר וההיסטוריה.