ילד בן 9 נפל מגובה במהלך בניית סוכה - ואיבד את ההכרה

בניית סוכה | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ילד בן 9 פונה הלילה (ראשון) במצב קשה ולא יציב וכשהוא מחוסר הכרה לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה. נא להתפלל עבור הילד דוד זעליג בן מלכה לרפואה שלימה.

המקרה הקשה התרחש בעיר החרדית ביתר עילית, כאשר כוחות ההצלה הוזעקו לאחר חצות הלילה, בשל דיווח על ילד שנפל במהלך בניית סוכה. כוחות ההצלה העניקו לילד טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים כשהוא במצב קשה ולא יציב, מחוסר הכרה עם חבלת ראש. יעקב וואלך, שאול נחמיאס ואבי סופר חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נחבל בראשו לאחר שנפל מסולם במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה". דניאל חובש מד"א יעקב נגה, סיפר: "הילד שכב בסמוך לסוכה כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש משמעותית, לאחר שנפל בעת בניית סוכה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ותוך כדי שפינינו אותו לבית החולים מצבו החמיר והוא איבד את הכרתו". מתנדבי 'צוות הצלה' יענקי פרוכטר, אהרן שווארץ ורובי שיינברגר מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו ילד בן 9, הסובל מחבלת ראש לאחר שנפל מסולם מגובה כמטר וחצי במהלך בניית סוכה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

פינוי הילד לבית החולים ( צילום: דוברות צוות הצלה )

בתוך כך, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הלילה סיוע ראשוני לצעיר בן 21 שנפל מגובה ברחוב ביאליק ברמת גן.

שמעיה עראמה וישראל פינטו חובשים בצוות האמבולנס של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפל מגובה של כ-2 מטרים במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם חבלות בגפיו התחתונות".

אמש התרחשו מספר מקרים של נפילות מגובה במהלך בניית סוכה. בבני ברק, ברחוב וולפסון, גבר כבן 57 נפל מסולם ונחבל בראשו במהלך בניית סוכה. הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בלינסון במצב בינוני.

בנוסף, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר שנפל מסולם במהלך בניית סוכה ברחוב גדוד מכמש בירושלים. הגבר כבן 30 שנחבל בגפיו פונה לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה. מצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני.

במקביל, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר כבן 50 שנפצע קל עד בינוני ברחוב הרב פתאל בירושלים. לחובשים בזירה נמסר כי הוא נחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה.

מקרה נוסף אירע ברחוב הרב זווין בירושלים - צעיר בן 21 נחתך מסכין חד במהלך בניית סוכה. הצעיר פונה לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה.

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בעת בניית הסוכות וההכנות לחג בכדי למנוע אסונות מיותרים.