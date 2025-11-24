הרב יהודה קפלון ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב יהודה קפלון, המועמד להיות השגריר המיוחד למאבק באנטישמיות מטעם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, עבר בסוף השבוע שימוע מיוחד ב'ועדת יחסי החוץ' של ארצות הברית, לצד חמשה מועמדים נוספים לתפקידי שגריר חדשים מטעם הממשל החדש. מדובר בהליך מורכב שאותו עוברים המועמדים להיות שגרירים או אנשי ממשל בכירים, והוא כולל כמה שעות של 'חקירות' בידי סנאטורים משני צידי הבית.

בתקשורת היהודית בארה"ב הדגישו כי כסגולה להצלחה, הביא עימו קפלון לסנאט דולרים לברכה שקיבל מהרבי מליובאוויטש לפני 35 שנה, אותם הכניס בקלסר עם החומרים הרלוונטיים לצורך השימוע. אחרי השימוע התקשרו אליו נציגים מהבית הלבן, כך נודע ל'כיכר השבת' כדי לומר לו שהם מרוצים מהאופן שבו עבר השימוע. זאת על אף שמדובר היה בשימוע נוקב. לשימוע בסנאט קדמו חודשים ארוכים של בדיקות פנימיות שערכו האמריקאים באשר לקפלון, כפי שהם עושים לכל מועמד בכיר, שבו הם בודקים את יושרו, עברו ודעותיו במגוון נושאים. בתחילת דבריו הרב קפלון סיפר על חוויותיו בארה"ב עם אנטישמיות - כולל זיכרון ילדות של קריאות "יהודי מלוכלך" לעברו כשהלך כילד לבית כנסת בקונטיקט וכן של אובדן בן דודו במהלך טבח ה-7 לאוקטובר. מלחמה נוספת בפתח? תגלית ענק בארה"ב מאיימת על השליטה הכלכלית של סין אריה רוזן | 13:43 יאשרו או יתנגדו? | זו הבקשה של ישיבת פוניבז' מבית המשפט בנוגע ל'פסק הבוררות' הדרמטי של חשין חנני ברייטקופף | 17:07 קפלון אמר לחברי הוועדה כי "זוהי משימה לא פשוטה. אנטישמיות היא סמל לשנאה גדולה יותר. ההיסטוריה הוכיחה שכאשר מדינה מתחילה לאפשר אנטישמיות, התוצאות אינן טובות למדינה זו, כיוון שאנטישמיות היא אנטי-אמריקאיות. אלה שקוראים 'מוות ליהודים' קוראים לעתים קרובות מדי 'מוות לאמריקה'".

קונטרס מאמר חסידות "ברוך שעשה ניסים" ושטר של דולר שקיבל באופן אישי מידיו של הרבי מליובאוויטש. הפריטים שקפלון הביא עמו לשימוע

למרות שמדובר בתפקיד חשוב והכרחי, הדמוקרטים ניסו להתנגד למינוי והגישו מכתב התנגדות חריף למינוי שנכתב על ידי חבר הקונגרס ג'רי נדלר ואשר נתמך על ידי 17 חברי קונגרס דמוקרטים אחרים. נדלר ועמיתיו טענו כי קפלון, בעל ברית ותיק של טראמפ, היה בחירה מפלגתית שהתעלמה מאנטישמיות במחנה הרפובליקני וטענו שהם לא סומכים עליו כיוון שבעבר תקף את תמיכת דמוקרטים רבים בארגון הטרור חמאס.

הם ציטטו ראיון לעיתון יהודי בשפה האנגלית שבו קרא למנהיגים יהודים אמריקאים להצביע לטראמפ משום ש"הדמוקרטים מסרבים אפילו להכיר בטרוריסטים של נשים ובחוטפי ילדים כטרוריסטים" ואמרו כי מדובר ב"הצהרות מפלגתיות ביותר".

הדמוקרטים התעלמו מהצורך הדחוף למנות שגריר מיוחד שיאבק באנטישמיות מטעם הממשל האמריקאי וכתבו "האשמה כה גורפת ושקרית נגד אלו האחראים על שיקול דעתו של מר קפלון מעוררת חששות כבדים לגבי שיקול דעתו, מזגו ויכולתו לעבוד ביעילות מעבר לקווי מפלגה". במקום להתייחס לגופו של עניין – לאנטישמיות הפושה בארה"ב ובעולם, הם אף טענו כי קפלון הוא "שעיר לעזאזל אנטישמי של טראמפ". קפלון לא התייחס להערותיהם בנושא.

קפלון, יליד כפר חב"ד, היגר לארה"ב עם הוריו כשהיה פעוט ועבר להתגורר בשכונת קראון הייטס החב"דית שבברוקלין, בסמיכות לבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש.

עם השנים התבלט כתומך פוליטי של דונלד טראמפ. הוא התקרב למעגל התומכים שלו עוד בתקופת מגורי טראמפ בניו יורק, והקשרים ביניהם התהדקו הודות לשותפו העסקי של קפלון, אד רוסו, ששימש כיועץ לטראמפ בנושאי איכות הסביבה, וכן בשל היכרותו עם אנשי עסקים יהודים בולטים כמו משפחת אדלסון שהיו במעגל הקרוב של הנשיא האמריקאי.

קפלון לצד טראמפ, בעצרת יהודית

במהלך מסע הבחירות של טראמפ לפני שנה, שימש קפלון אחראי תחום ההסברה גיוס המצביעים היהודים, קישר בין טראמפ לרבנים ומנהיגים יהודים בולטים, ולפני כחצי שנה גמל לו טראמפ בחזרה כשהציע לו את התפקיד החשוב.

התקופה להגשת מכתבי תמיכה או התנגדות לקפלון ולמועמדים האחרים תישאר פתוחה עד יום חמישי בבוקר והצפי הוא שבסוף השבוע הקרוב יושבע קפלון לתפקיד. במשרד החוץ האמריקאי הכינו עבורו בינתיים לשכה מיוחדת והם ממתינים לאישור הרשמי כדי שיחל בתפקיד ויאבק באנטישמיות הגואה.

טראמפ הודיע על כוונתו למנות את קפלון לשגריר המאבק באנטישמיות לפני כחצי שנה, זמן קצר אחרי היבחרו לנשיא. נתניהו בירך את קפלון בפומבי. "אני בטוח שיהודה ישרת היטב את אמריקה ואת העם היהודי. אני מצפה לעבוד יחד עם יהודה כדי להתמודד עם האיום הגובר הזה על יהודים וחברות חופשיות בכל מקום", כתב נתניהו.

גם נשיא המדינה הרצוג בירך על מינויו של קפלון. בציוץ באנגלית ב-X כתב: "מזל טוב לרב יהודה קפלון על מינויו לשליח המיוחד של ארצות הברית למעקב ומלחמה באנטישמיות. עם רקורד ארוך של הצלחה בתחומים מגוונים, הרב קפלון מתאים באופן ייחודי להוביל את המשימה הקדושה הזו".

הרצוג הוסיף: "אנטישמיות היא לא רק איום על יהודים ברחבי העולם - היא מהווה כתם על המרקם המוסרי של כל חברה. המאבק בשנאה עתיקת היומין הזו חייב להיות מאבק עולמי - למען העם היהודי ולמען נשמת האנושות".

לדברי הרצוג, מינויו של קפלון לתפקידו החדש, "משקף את המחויבות העמוקה" של הממשל האמריקני הנוכחי ושל הנשיא טראמפ "לקהילה היהודית באמריקה, לביטחונם, לחירותם, לכבודם ולרווחתם של יהודים ברחבי העולם, ולמאמצים המתמשכים להבטיח את שחרור בני הערובה שבידי חמאס - שגם בהם מילא הרב קפלון תפקיד חשוב".

הוא חתם: "בעוד העם היהודי מתכונן לציון היום השביעי של פסח - לזכר המעבר המופלא של ים סוף וניצחון האמונה על הפחד - אנו מזכירים כי המסע אל החופש נמשך בכל דור ודור. הנהגת הרב קפלון היא כיום חלק בלתי נפרד מאותו מסע קדוש. שילך מהכוח אל הפועל".