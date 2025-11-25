כיכר השבת
נתניה: רוכב קורקינט חרדי התרסק בתאונה ונאבק על חייו בבית החולים

צעיר חרדי כבן 30, החליק בגשר האר"י בנתניה ונחבל בראשו קשות: צוותי הרפואה של "איחוד הצלה" פינו את הצעיר (כבן 25) במצב קשה לבית החולים לניאדו (בארץ)

זירת תאונה (צילום: איחוד הצלה)

אירוע קשה בנתניה: צעיר כבן 25 מאושפז במצב קשה בבית החולים לניאדו, זאת לאחר שנפצע באורח חמור בתאונת קורקינט חשמלי שאירעה בגשר האר"י בעיר. האירוע מחדד שוב את הסכנה הטמונה בכלי הרכב הדו-גלגליים, שגובים שוב ושוב קורבנות.

על פי דיווח של צוותי הרפואה, רוכב הקורקינט החשמלי החליק ונחבל בראשו בעוצמה רבה. לידן פינדלינג, חובש "איחוד הצלה" שהגיע למקום, סיפר: "מדובר ברוכב קורקינט חשמלי שלדברי עוברי אורח החליק. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים בזירה, והוא פונה בדחיפות לבית החולים לניאדו כשמצבו מוגדר קשה".

המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות ה.

