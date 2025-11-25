אירוע קשה בנתניה: צעיר כבן 25 מאושפז במצב קשה בבית החולים לניאדו, זאת לאחר שנפצע באורח חמור בתאונת קורקינט חשמלי שאירעה בגשר האר"י בעיר. האירוע מחדד שוב את הסכנה הטמונה בכלי הרכב הדו-גלגליים, שגובים שוב ושוב קורבנות.

על פי דיווח של צוותי הרפואה, רוכב הקורקינט החשמלי החליק ונחבל בראשו בעוצמה רבה. לידן פינדלינג, חובש "איחוד הצלה" שהגיע למקום, סיפר: "מדובר ברוכב קורקינט חשמלי שלדברי עוברי אורח החליק. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים בזירה, והוא פונה בדחיפות לבית החולים לניאדו כשמצבו מוגדר קשה".

המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות התאונה.