מזג האוויר התחזית: בחג הסוכות - יהיה נעים; ומתי ירד גשם בחול המועד? היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות בעיקר לאורך מישור החוף ובנגב | בחג יהיה נעים אבל בחול המועד צפוי יום אחד של גשם (מזג האוויר)

