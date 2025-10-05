התחזית: בחג הסוכות - יהיה נעים; ומתי ירד גשם בחול המועד?

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות בעיקר לאורך מישור החוף ובנגב.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 18-27
- תל אביב - 22-28
- חיפה - 23-27
- צפת - 18-27
- טבריה - 22-33
- אשדוד - 22-28
- באר שבע - 20-30
- אילת - 24-34
מחר, יום שני, ערב חג הסוכות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
ביום שלישי, חג הסוכות, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום רביעי, א' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. משעות אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ולקראת הלילה יתכן גם במישור החוף.
