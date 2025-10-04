כיכר השבת
בבני ברק, ברמת שלמה ובנווה יעקב: רצף אירועי פציעות במהלך בניית הסוכה 

הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)

זירת האירוע בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הערב (מוצאי שבת) סיוע רפואי לגבר כבן 57 שנפל מגובה ברחוב וולפסון ב.

שלום רפאלי, שלמה קצין ויהודה הילדסהיים חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נחבל בראשו לאחר שנפל מסולם במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בלינסון במצב בינוני".

בנוסף, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר שנפל מסולם במהלך בניית סוכה ברחוב גדוד מכמש בירושלים. הגבר כבן 30 שנחבל בגפיו פונה לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה. מצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני.

הזירה בירושלים (צילום: דוברות איחוד הצלה)
זירת האירוע בירושלים (צילום: דוברות איחוד הצלה)

במקביל, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר כבן 50 שנפצע קל עד בינוני ברחוב הרב פתאל בירושלים. לחובשים בזירה נמסר כי הוא נחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה.

מקרה נוסף אירע ברחוב הרב זווין בירושלים - צעיר בן 21 נחתך מסכין חד במהלך בניית סוכה. הצעיר פונה לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה.

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בעת בניית הסוכות וההכנות לחג בכדי למנוע אסונות מיותרים.

