צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הערב (מוצאי שבת) סיוע רפואי לגבר כבן 57 שנפל מגובה ברחוב וולפסון בבני ברק.

שלום רפאלי, שלמה קצין ויהודה הילדסהיים חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נחבל בראשו לאחר שנפל מסולם במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בלינסון במצב בינוני".

בנוסף, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר שנפל מסולם במהלך בניית סוכה ברחוב גדוד מכמש בירושלים. הגבר כבן 30 שנחבל בגפיו פונה לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה. מצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני.