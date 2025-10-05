מאתגר שוב את הממשלה: נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף היום (ראשון) בטקס לציון שנתיים למתקפת הטרור בשבעה באוקטובר במועצה האזורית אשכול. הנשיא קרא לממשלה להקים בדחיפות וועדת חקירה למחדל השבעה לאוקטובר.

הרצוג פתח את דבריו: "יקירותיי ויקיריי, במעמד המקודש הזה, אנחנו מבקשים לתת מקום להכל: לאבל, לחורבן, לזעם, לזעקות השבר, וגם, לא פחות – לתקווה, לרעות, לאמונה ולכוח החיים שצומחים מתוכן".

בהמשך הוא הוסיף: "אני מרגיש שהדבר לא נאמר לכם מספיק, ובשם מדינת ישראל ועם ישראל, בשם הדגל והערכים שאנחנו מאמינים בהם, אני מבקש להישיר אליכם מבט, היום, להכות על חטא, ולומר – סליחה. אין ראויים מכם לבקשת הסליחה הזאת, מעומק הלב הכואב והמיוסר שלנו, על אף שאין בכוחה של הסליחה, למרבה הזוועה, לשנות את ההיסטוריה, ולרפא עולם שחרב".

הרצוג הטיח ביקורת בממשלה וטען: "מעל הבמה הזאת אני קורא שוב להקמתה הדחופה של ועדת חקירה ממלכתית, על פי החוק והפרוצדורה הנהוגים בישראל – ובמתווה שיזכה לאמון הציבור ולהסכמות רחבות, כפי שדרשתי שוב ושוב. שהרי רק תחקור ממלכתי, מעמיק, יסודי ומקיף, ללא משוא פנים, של כל הגורמים וכל הדרגים, יבטיח שנלמד לקח, ויתרה מזאת – יעניק לכם - למשפחות היקרות והכואבות ולכל נפגעי הטבח הנורא, את המקום להציף את הכאבים והעדויות, והמסמכים, לשאול את השאלות הנוקבות שיושבות על ליבכם ולקבל את התשובות".

על עסקת החטופים המתגבשת אמר: "אני שב ומדגיש כי עלינו לעשות הכל כדי לפרוע את חובנו המוסרי, הישראלי והאנושי הקדוש ביותר – להשיב הביתה את כל החטופים הביתה. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. אשכול הלא תשאלי לשלום חטופייך. אנחנו עומדים בפני רגעים היסטוריים ממש של שעת רצון, המחייבים אחריות לאומית. תפילת כולנו היא להצלחת תכניתו של הנשיא טראמפ: בראש ובראשונה להשבת כל החטופים בדחיפות – עד האחרון שבהם, ולשינוי המציאות באיזור כולו".

וסיים: "אני מחזק את ידי הדרג המדיני וצוות המשא ומתן הישראלי, וקורא לכל העוסקים בדבר להמשיך ולפעול בכל דרך וכלי על מנת לקדם במהירות את התכנית ותחילה – להשיב את יקירינו הביתה".