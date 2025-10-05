שעות ספורות לפני הגעת המשלחות למצרים, לקיום המשא ומתן על תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה, בארגון הטרור חמאס שוררת "מתיחות גדולה מאוד" ו"מרירות" - כך לפי הדיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל'.

החמאס, הביע נכונות ביום שישי כי לשחרור 48 החטופים המוחזקים בידיו מזה כשנתיים, אלא שלפי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', המצטט גורמים שמעורים פרטים - השפה שבה השתמש ארגון החמאס בהודעתו היא בעייתית.

לטענת אותם גורמים, מהמדינות המתווכות, בחמאס לא הגיעו להסכמה פנימית בנוגע לשני הסעיפים מרכזיים בתוכנית של טראמפ - פירוק הארגון מנשקו והתנאים לשחרור כל החטופים.

לפי הדיווח, בכירי הארגון שנמצאים מחוץ לעזה, תומכים בקבלת ההצעה של טראמפ, אך יש להם "השפעה מוגבלת" על מפקדי הארגון שנוצרו בעזה ומתנגדים להצעה.

"המפקד האחרון" של החמאס שנותר בעזה, עז א-דין אל-חדאד, מסר כי הוא נכון להגיע לפשרות, ומוכן לוותר על הרקטות והנשק ההתקפי אך דורש להשאיר את הנשק הקל בידי הארגון בטענה שמדובר ב"נשק הגנתי".

בנוסף, בקרב המפקדים בעזה יש חשש כי אם הארגון יקבל את ההצעה, תשרור אנרכיה שכן המגויסים החדשים שגויסו במהלך המלחה לאחר שעשרות אלפי מחבלים חוסלו, עשויים לכפור בהסכמות אליהם יגיע הארגון, ולסרב להניח את הנשק.

לפי הדיווח בעיתון, השליטה של הארגון על המגויסים החדשים, מוגבלת. לאור הקושי לתאם פעולות בין המחבלים, הפיקוד הועבר ליחידות קטנות שפועלות לא אחת באופן עצמאי.

בעקבות כך, המתווכות הזהירו כי באם חמאס יקבל את התוכנית של טראמפ, יהיו בשטח מחבלים שיסרבו להשלים עם זה ויערקו לארגוני טרור אחרים. ב'וול סטריט ג'ורנל' ציינו כי התיאום בין שלל ארגוני הטרור ברצועה התפורר ברובו כך שקשה לדעת האם הסכם עם החמאס יעצור את הלחימה מצד שאר ארגוני הטרור.

בחמאס, כך לפי הדיווח, יש מי שמכנים את הצעת טראמפ "הפסקת אש של 72 שעות", בעקבות חלון הזמנים שקבע הנשיא לשחרור כל החטופים.