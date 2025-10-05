זר כי היה נכנס בשבוע האחרון לפנימיות של ישיבת פוניבז' - היה משתכנע לבטח כי מישהו לקח את מאמר חז"ל "פורים כפורים" צעד אחד רחוק מידי... קירות המרחב הציבורי בישיבה כוסו בשלטים, כרזות ופלקטים המבשרים על בואו של קמפיין בלתי שגרתי. עיון במסרים - היה מותיר את אותו זר בהלם מוחלט... כל הפרטים בפרסום ראשון בכתבת הווידאו שלפניכם.

עכשיו זה רשמי

בתום סאגה תקשורתית ומשפטית מורכבת, ארגון שירות בטחון כללי של מדינת ישראל מנוהל בידי אדם חובש כיפה העומד בראשו. האלוף (במיל') דוד זיני הספיק ביממה הראשונה לתפקידו לבקר בכותל המערבי ולפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן את נשיא המדינה יצחק הרצוג - איתו הוא נשא הצהרה משותפת. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בן גביר עושה בית ספר לחרדים

בקור רוח ובמחשבה פוליטית ארוכת טווח, התנהל השר בן גביר בעיצומה של מתקפת זעם ושנאה בשכונת מאה שערים הירושלמית. הוא לא נגרר לעימותים או ויכוחים - אלא פשוט חייך ונופף לשלום. בן גביר עוד יעשה המון כבא ראש לפוליטיקאים החרדים שינסו למנוע את זליגת המצביעים מה'בייס' - ימינה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

רצף אסונות

רצף האסונות שקורה כמעט כל שנה במהלך ההכנות לחג הסוכות, לא דילג לצערינו על ערב סוכות תשפ"ו. מאז צאת השבת, לפחות שישה מקרים של נפילות ופציעות במהלך בניית סוכה דווחו לכוחות החירום. בביתר עילית ילד בן 9 נפל מגובה ונפצע באורח קשה, הוא פונה מחוסר הכרה לבית החולים. ברמת גן, בן 21 נפל מגובה במהלך בניית הסוכה ונפצע בינוני. כל הפרטים מכל הזירות - בכתבת הווידאו שלפניכם.

במגזר החרדי עוקבים בדריכות אחרי ההיערכות למעמד הענק “עמודי עולם” בראשות מנהיגי המגזר הליטאי. המעמד צפוי להתקיים מיד אחרי חג הסוכות בהיכל “ארנה” בירושלים, בהשתתפות רבבות בני הישיבות הגדולות מכל רחבי הארץ. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הדילמה של הראש"ל

הדריכות הבינלאומית והמעקב הצפוף אחרי הכותרות והדיווחים על השאלה האם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה… האם חמאס יסכים או לא יסכים.. מדירה שינה מעיניהם של רבים וטובים. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אתמול - מוצאי שבת בפתח שיעורו השבועי למגעים המתחדשים לשחרור החטופים. הגר"ד הציג את צדדי הדילמה הנוראית בפניה ניצבים מנהיגי המדינה ואיחל לסיום מוצלח של הסאגה.

אם דומה הרב למלאך

תיעוד חריג שהתפרסם במוצאי יום כיפור חרך את הרשתות החברתיות עם מאות אלפי צפיות ואלפי תגובות. מדובר בתיעוד של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז - מיד בסיומה של תפילת נעילה בהיכל הישיבה.הגר"ר אלבז תועד כשהוא רוקד כמו בחור צעיר. פניו כפני מלאך ומרצו כשל ילד צעיר שלא יודע צום מהו. ראש הישיבה פשוט התפרץ בריקוד של שמחה והלהיב את המתפללים שנדהמו מהמחזה המרטיט שהיה נראה כמו בת קול שמימית שמבשרת ואומרת: "סלחתי".