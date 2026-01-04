ממשלת צרפת נערכת למהלך דרמטי שישנה את פני דור העתיד: תוכנית לאסור על ילדים מתחת לגיל 15 את השימוש ברשתות חברתיות החל מספטמבר 2026.

הצעת החוק השאפתנית, שצפויה לעלות לדיון בפרלמנט כבר בינואר הקרוב, מבקשת להציב גבול ברור ל"המערב הפרוע" הדיגיטלי. לצד החסימה של פלטפורמות כמו פייסבוק, טיקטוק ויוטיוב, המהלך כולל גם איסור גורף על שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר התיכוניים – צעד המרחיב את ההגבלות הקיימות כבר בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

מאחורי היוזמה עומדת דאגה עמוקה לבריאות הנפשית של בני הנוער. דוחות רשמיים בצרפת תיארו את הרשתות החברתיות כ"אוקיינוס של תכנים מזיקים" וכ"רעל איטי" עבור ילדים, המעודדים אלימות, פוגע בדפוסי השינה ומוביל לירידה בהישגים הלימודיים.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, השווה את המצב לילד שמתיישב מכונית מרוץ מסוג פורמולה 1 ומניע את המנוע לפני שלמד בכלל לנהוג. לדבריו, המטרה אינה לנצח במירוץ, אלא פשוט "להוציא את הילדים מהמכונית" לפני שיקרה אסון.

צרפת אינה לבד במערכה; היא פוסעת בעקבות אוסטרליה, שהייתה הראשונה להטיל איסור דומה, בזמן שמדינות נוספות כמו דנמרק, נורווגיה ומלזיה בוחנות צעדים דומים כדי להגן על הקטינים במרחב המקוון. למרות אתגרים משפטיים אפשריים מול האיחוד האירופי, הממשל הצרפתי נחוש להעביר את החוק כדי להבטיח שדור העתיד יוכל לגדול בסביבה מוגנת ובטוחה יותר.