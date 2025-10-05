כיכר השבת
כינוס ארצי של איחוד בני הישיבות המיועד לתלמידי הישיבות במגזר החרדי המתקיים בירושלים, המאחד אלפי בני ישיבות מרחבי הארץ לחיזוק עולם התורה והלימוד

"עמודי עולם" הוא כינוס ארצי מרכזי של תלמידי הישיבות במגזר החרדי, המתקיים בהיכל פיס ארנה בירושלים. הכינוס מתוכנן להתקיים מיד לאחר חג הסוכות, ומהווה אירוע מכונן בעולם הישיבות החרדי.

הכינוס נועד לחזק את עולם התורה ולאחד את בני הישיבות תחת קורת גג אחת, תוך שמיעת דברי תורה וחיזוק מגדולי הרבנים והמשגיחים. האירוע מאורגן בקפידה ומתוכנן להכיל אלפי משתתפים מישיבות ברחבי הארץ.

מטרת הכינוס היא לחזק את רוח הלימוד בקרב בני הישיבות ולעודד את ההתמדה בלימוד התורה. במהלך האירוע מתקיימות דרשות מפי ראשי ישיבות מובילים, משגיחים ורבנים בכירים, המעבירים מסרים של חיזוק והתעלות רוחנית.

האירוע מהווה נקודת ציון משמעותית בלוח השנה של עולם הישיבות, ומשקף את חשיבות לימוד התורה והאחדות בקרב הציבור החרדי. הכינוס מאורגן תוך הקפדה על סדרי בטיחות ואבטחה מחמירים, ובתיאום מלא עם הרשויות המוסמכות.

הכינוס יצא לדרך ביוזמת ארגון "איחוד בני הישיבות" בראשות הרב יהודה וייספיש

