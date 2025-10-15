כיכר השבת
בש"ס מכחישים - אבל המערכת הפוליטית נערכת לשובה של המפלגה לממשלה | בר קופרשטיין הראה לנשיא הרצוג את הצמיד: "אני בידיים של בורא עולם" | על קידוש השם: רום ברסלבסקי סירב להתאסלם - וחטף מכות | ראש ישיבת תפארת ציון ובעל תפילה מיתולוגי בפוניבז: הגר"צ אייזנשטיין זצוק"ל | סיום ש"ס בשיעורים בכותל ומעמד הנחת אבן הפינה: תיעוד וסיקור מאירוע הענק בארנה | מצדיעים לבחורי הישיבות: תוכנית "מעייריב" תשודר מחר מהיכל הפיס ארנה (מעייריב)

במערכת הפוליטית טרם החליטו עם חשיפת פרשננו ישי כהן מוקדם יותר היום, על כך שב נערכים לשוב לשולחן הממשלה יחד עם , מקורה בתדרוך שמטרתו היא "ספין" לבדיקת המערכת הפוליטית, או שמא מדובר על הצהרת כוונות אמיתית. כך או כך, יש דבר או שניים שניתן ללמוד מההכחשה הרשמית של דוברות המפלגה - העיקרי שבהם - נראה שש"ס דוהרת בחזרה לשורות הקואליציה.

אור בקצה המנהרה

מדינת ישראל כולה מביטה בהשתאות אחר צלליות האדם שבצבצו ממנהרות חמאס בעזה, בערב שמחת תורה בוקר הושענא רבא. משיחות שקיימו השבים לגבולם עם יקיריהם ובכירים במערכת המדינית בישראל עולה, כי המחבלים הארורים הצליחו לגזול מהם את חופשיותם וגופם - אבל לא את רוחם.

כמו בימי הביניים

שוביו הארורים של רום ברסלבסקי, היו משוכנעים שבהבטחות לתנאים טובים, שהם למעשה קיום הנפש בתאני השבי של חמאס, רום החילוני ירוץ להתאסלם. אבל רום הוא יהודי. לא סתם יהודי - אלא "יהודי חזק" שנותן את גוו למכים - אך לא את רוחו ודתו, ומחבלי חמאס הארורים מצטרפים לרשימת האכזבה שהחלה כבר לפני אלפי שנים - עוד מימי חנה ושבעת בניה.

פיפיות עמך בית ישראל

במשך עשרות שנים זכו אלפי תלמידי ישיבת פוניבז' לדורותיהם להתפלל בימים הנוראים בהיכל הישיבה, כשלפני העמוד בוקע קולו המרגש והמרטיט של ראש ישיבת תפארת ציון הגאון רבי צבי אייזנשטיין זצוק"ל. במהלך חג שמחת תורה, השיב הגר"צ זצ"ל את נשמתו הטהורה ליוצרה, ונדם הקול.

אין לומדיה כ(רבי) ישראל

ראש ישיבות תפארת ישראל הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, זכה כבר לסיים את הש"ס מספר פעמים. אולם ל'סיום הש"ס' האחרון, אותו הוא חגג בהיכל הפיס ארנה בירושלים, היה טעם מיוחד ושונה. ראש הישיבה זכה לסיים את כל הש"ס במסירת שיעורים מידי (לפנות) בוקר בכותל המערבי. באירוע הענק שולבה גם הנחת אבן הפינה לישיבת הדגל של ראש הישיבה - ישיבת נתיבות חיים בראשותם של ראש הישיבה הגרי"מ דרוק וראש הישיבה הגר"א מאירוביץ'. בכתבת הווידאו שלפניכם מובא סיקור נרחב ותיעודים מרהיבים מהמעמד המרומם.

תוכנית - תשודר בארנה!

מחר יתקיים בארנה, מעמד "" שיצא לדרך לאור בקשתם המפורשת של מרנן ורבנן עיני העדה ומנהיגיה. בשל העובדה כי המעמד כולו - מטרתו לרומם את קרנה של התורה וקרן לומדיה, תוכנית מעייריב מחר תשודר היישר מההיכל העצום שישנה את צבעו משחור אדום - לשחור לבן.

2
לא שאני בעד שס אבל לרדת על מפלגה חרדית שאם היא תחזור זה לא ביגלל שהיא "מתגעגעת" אלה כדי יותר לעזור לציבור וגם לציבור שלנו (דגל)כן כן , אז יש לה את הרבנים שלה ויכול להיות שזה יועיל לכולנו
דוד
1
מה עם הטאלנט
חיים ישראל אלימליח

