עולם הישיבות מתכונן לרגע היסטורי: רבבות בני ישיבות מכל רחבי הארץ יתכנסו בהיכל “ארנה” בירושלים, כאשר גדולי ישראל וראשי הישיבות יחד עם גדולי הרבנים ישתתפו במעמד | לצד חיזוק בחורי הישיבות בתקופה הזו, יתקיים גם מופע מוזיקלי עם גדולי הזמר החסידי | כל הפרטים (עולם הישיבות)
אלפי חסידי חב"ד התכנסו בהיכל הארנה וציינו את יום הולדתו של הרבי ואת שנת "הקהל" • הרב מרגליות: "דווקא בתקופה זו שבה האחדות הפכה לצערנו למצרך נדיר - אנחנו בחב"ד מבקשים להשמיע את קולו של הרבי שמסר את נפשו כדי לקרב כל יהודי" (חסידים)
ביום חמישי האחרון ובמוצאי שבת נערכו סיומי ענק של המחזור השני בדף היומי בהלכה, בהיכלי ארנה בירושלים • מעמד אדיר לכבודה של תורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ובהשתתפות רבבות מסיימים • זאת לצד תזמורת ענק, זמרים ומקהלות ויצירות מוזיקאליות חדשות • תיעוד ענק ומסכם (חרדים)
בשל ריבוי המשתתפים, ייערכו שני מעמדי סיום ב'ארנה' בירושלים, בליל שישי ט' אדר א', ובמוצאי שבת י"א אדר א' • מעמדי ענק בפאר והדר לכבודה של תורה ובהשתתפות גדולי ישראל, בעלי מנגנים ותזמורת ענק שתציג לחנים מיוחדים וחדשים ומרגשים • במקביל, רבבות ישתתפו בסיומים שייערכו ברחבי תבל (חרדים)
היערכות למעמד ההיסטורי ״סיום הש״ס המרכזי״ שיתקיים ביום שני ׳זאת חנוכה׳ בהיכל ארנה בירושלים נמשך במלוא המרץ, כאשר ועדת הרבנים של האירוע המופקדת על הזמנת גדולי ישראל כבר פוקדת את בתיהם של הרבנים בכל רחבי הארץ (חרדים, מקודם)