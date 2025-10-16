בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראשי הישיבות, מרביצי התורה ורבני הקהילות מכל רחבי הארץ נפתח ברגעים אלו המעמד ההיסטורי של איחוד בני הישיבות, “עמודי עולם”, בהיכל ארנה בירושלים.

המעמד, הנערך לראשונה במתכונת 360 מעלות מלאה, נחשב לאירוע היסטורי, כזה שלא נערך שנים רבות במגזר החרדי. רבבות בני ישיבות גדולות, מכל הערים והקהילות, ממלאים את ההיכל עד אפס מקום, בהתאספות נדירה לכבודה של תורה ולחיזוק עולם הישיבות בתקופה מאתגרת זו.

במהלך המעמד ישאו מרנן ורבנן עיני העדה דברי חיזוק והתעוררות על שליחותם ומעלתם של בני הישיבות כעמודי העולם שעליהם נשען קיום עם ישראל, ויוכרזו חתני תכנית חידושי התורה “תלמודו בידו”, שנבחרו מתוך אלפי חידושים שנשלחו מכל רחבי הארץ.

האירוע מלווה בהפקה מוזיקלית חסרת תקדים בהובלת המאסטרו יהודה גלילי ותזמורתו המורחבת, ושיתוף פעולה נדיר בין מקהלות “מלכות” ו״נשמה”. את המעמד מנעימים גדולי הזמר החסידי, מרדכי בן דוד, בערי וובר ובנצי שטיין, לצד יצירות נדירות ומרגשות שהופקו במיוחד לערב זה.

המעמד, שנערך ביוזמת איחוד בני הישיבות בראשות הרב יהודה ויספיש ובהכוונת מרנן ורבנן גדולי ישראל, הוא מהמדוברים ביותר בתקופה האחרונה, מדובר בערב של אחדות ורוממות רוח בקרב רבבות בני הישיבות, עמודי העולם, שעליהם מושתת קיומו של עם ישראל לדורותיו.

צפו בשידור החי בראשית הכתבה מהמעמד האדיר בהיכל ארנה ירושלים